Kadıköy Belediyesi, Türkiye A Milli Voleybol Takımı'nın final maçını üç dev ekranda yayınlayacak

Kadıköy Belediyesi, Türkiye A Milli Voleybol Takımı'nın Sırbistan ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası final maçını Kalamış Atatürk Parkı'nda üç dev ekranda canlı yayınlayacak. Final maçını yaklaşık 10 bin voleybol severin izlemesi bekleniyor.

Kadıköy Beledityesi, Türkiye A Milli Voleybol Takımı'nın Sırbistan ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası final maçı, Kalamış Atatürk Parkı'nın farklı noktalarına kurulacak üç dev ekranda canlı yayınlanacak.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükselen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın saat 21.00'de şampiyonluk için Sırbistan ile karşılaşacak. Filenin Sultanları'nın bu sene oynadığı bütün maçların dev ekranlara yansıtıldığı Kalamış Atatürk Parkı, büyük final maçı gösterimlerine de ev sahipliği yapacak.

FİNAL MAÇINI 10 BİN VOLEYBOL SEVERİN İZLEMESİ BEKLENİYOR

Yaklaşık 3 bin voleybol severin takip ettiği yarı final maçı için Kalamış Atatürk Parkı'nda bulunan amfi tiyatronun yanı sıra tenis kortlarına da dev ekran kuran Kadıköy Belediyesi yetkilileri, final maçı için parkta bulunan bin 200 metrekarelik plaj voleybol sahasını uygun hale getirerek ekran sayısını üçe çıkardıklarını belirttiler.

Kalamış Atatürk Parkı'ndaki final gösterimini yaklaşık 10 bin voleybol severin takip etmesi bekleniyor.