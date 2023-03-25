Kaderin böylesi! Ermenistan tarihinin ilk golünü Ozan Kabak attı
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A Milli Takımıza karşı tarihinde golü olmayan Ermenistan'ın Türkiye'ye ilk golünü Ozan Kabak kaydetti. Doğum gününde kendi ağlarını bulan Ozan, büyük şanssızlık yaşadı.
A Milli Futbol Takımımız'ın Ermenistan karşısındaki serisine Ozan Kabak son verdi. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında karşı karşıya geldiğimiz Ermenistan, tarihindeki ilk golünü buldu.
Ermenistan, 10. dakikada Ozan Kabak'ın kendi ağlarını bulduğu golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.
Ozan Kabak'ın bu golü, Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı tarihindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti. Ermenistan'ı 2008 ve 2009'daki maçlarda 2-0'lık skorlarla mağlup eden Türkiye, kalesindeki ilk golünü Ozan Kabak'tan yemiş oldu.
25 Mart 2000 tarihinde dünyaya gelen Ozan Muhammed Kabak, 23. yaş gününde kendi ağlarına gol attı.