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Kaderin böylesi! Ermenistan tarihinin ilk golünü Ozan Kabak attı

Spor Haberleri

Kaderin böylesi! Ermenistan tarihinin ilk golünü Ozan Kabak attı

A Milli Takımıza karşı tarihinde golü olmayan Ermenistan'ın Türkiye'ye ilk golünü Ozan Kabak kaydetti. Doğum gününde kendi ağlarını bulan Ozan, büyük şanssızlık yaşadı.

A Milli Futbol Takımımız'ın Ermenistan karşısındaki serisine Ozan Kabak son verdi. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında karşı karşıya geldiğimiz Ermenistan, tarihindeki ilk golünü buldu.

Kaderin böylesi! Ermenistan tarihinin ilk golünü Ozan Kabak attı

Ermenistan, 10. dakikada Ozan Kabak'ın kendi ağlarını bulduğu golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Kaderin böylesi! Ermenistan tarihinin ilk golünü Ozan Kabak attı

Ozan Kabak'ın bu golü, Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı tarihindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti. Ermenistan'ı 2008 ve 2009'daki maçlarda 2-0'lık skorlarla mağlup eden Türkiye, kalesindeki ilk golünü Ozan Kabak'tan yemiş oldu.

25 Mart 2000 tarihinde dünyaya gelen Ozan Muhammed Kabak, 23. yaş gününde kendi ağlarına gol attı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı Ozan Muhammed Kabak Ermenistan Türkiye Spor Haberler

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