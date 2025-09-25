Kaçkar by UTMB'de 100K Parkuru İptal Edildi

RİZE'de 27-28 Eylül'de düzenlenecek olan dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı 'Kaçkar by UTMB'de 100K parkurunun çığ riski nedeniyle yapılamayacağı, 20K ve 50K yarışlarının ise planlandığı gibi gerçekleştirileceği duyuruldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Rize Valiliği'nin koordinasyonunda 27-28 Eylül tarihlerinde Rize- Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilmesi planlanan Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi'nin Türkiye etabı olan 'Kaçkar by UTMB'ye ilişkin yeni gelişme yaşandı. Kaçkar by UTMB'den yapılan yazılı açıklamada, yüksek rakımlarda yoğun kar ve çığ riski bulunduğu gerekçesiyle, Kaçkar by UTMB'de 100K parkurunun çığ riski nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu. Açıklamada, "Güvenlik her zaman ilk önceliğimizdir ama Kaçkar by UTMB'nin ruhu burada. 20K ve 50K yarışları planlandığı gibi yapılacak. 20K parkuru değişmedi, güncellenmiş 50K GPX web sitemizde yer alıyor. Unutulmaz olacak vadilerde, ormanlarda ve patikalarda buluşacağız" denildi.