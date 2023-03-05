Kabus sürüyor! Son 5 maçını kaybeden Konyaspor, Giresun'a da takıldı

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Konyaspor, sahasında Giresunspor'la karşı karşıya geldi. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Sivasspor-Galatasaray maçına damga vuran Erkan Özdamar yönetti. Ertelenen ve daha sonra oynanan Fenerbahçe mücadelesinden 4-0 mağlup olan Konyaspor yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic'le 3 puan ümidiyle çıktığı mücadeleden 1 paunla ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor ile Giresunspor kozlarını paylaştı. Flaş bir şekilde İlhan Palut'la yolların ayrılması sonrasında takımı Aleksandar Stanojevic'e emanet eden Konyaspor, Sırp hocayla birlikte henüz galibiyet alamadı.

GALİBİYETİ UNUTTULAR

İlhan Palut'la yollarını ayıran ve son 5 mücadelede galibiyet alamayan Konyaspor'un 3 puan hasreti 9 maça çıktı.

STANOJEVİC ÇARE OLMADI

İlhan Palut'la şok bir şekilde yollarını ayıran Konyaspor'da Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic, yeşil-beyazlı ekiple çıktığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

PUAN DURUMLARI

Son 8 maçta 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Konyaspor, Giresunspor'la da berabere kalarak puanını 28 yaptı ve 9'uncu sıraya yerleşti. Giresunspor ise aldığı bu beraberlik sonucu 22 paunla 17'inci sırada bulunuyor.