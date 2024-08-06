Kaan Kigen Özbilen, Paris Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını tamamladı

2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi maraton branşında temsil edecek olan, Kaan Kigen Özbilen hazırlıklarını Erciyes'te tamamladı.

Avrupa Yarı Maraton Rekortmeni Kaan Kigen Özbilen, katılacağı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için son hazırlıklarını Erciyes'te yaptı. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra Yönetici Muzaffer Önde Özbilen ile birlikte Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret eden Milli Atlet, hem yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi hem de olimpiyatlardaki hedefi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ziyaret ile ilgili olarak Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hazırlıklarını Erciyes Kamp Eğitim Merkezimizde tamamlayan sporcumuza Paris Olimpiyat Oyunlarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ