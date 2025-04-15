Kaan Kahriman Avrupa Halter Şampiyonu

Milli halterci Kaan Kahriman, Avrupa Halter Şampiyonası'nda silkmede 170 kilo ile gümüş, toplamda ise altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Moldova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kg'da mücadele eden milli sporcu Kaan Kahriman koparmada 146 kg ile altın, silkmede 170 kg ile gümüş madalya kazanırken toplamda 316 kg ile Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı kiloda mücadele eden milli halterci Ferdi Hardal da koparmada 140kg ile gümüş, silkmede 165 ve toplamda 305 kilogramlık dereceleriyle 2 bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL