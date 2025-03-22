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Kaan Ayhan Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

Kaan Ayhan Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
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A Milli Takım'da forma giyen Kaan Ayhan, Macaristan maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Maçın 25. dakikasında sakatlanan Ayhan'ın tedavisi rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği için kadrodan çıkarıldı. Mert Müldür ve Yunus Akgün'ün ardından Kaan Ayhan, kadrodan çıkarılan üçüncü isim oldu.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında pazar günü Macaristan ile karşı karşıya gelecek A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

KADRODAN ÇIKARILDI

Macaristan ile yapılan ilk maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve yerini Mert Müldür'e bırakan Kaan Ayhan'ın tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, milli futbolcumuz aday kadrodan çıkarıldı. Öte yandan Mert Müldür ve Yunus Akgün'ün ardından Kaan Ayhan, kadrodan çıkarılan üçüncü isim oldu.

Kaan Ayhan Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

Kaan Ayhan Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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