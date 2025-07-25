Kaan Ayhan kariyerini noktalamak istediği takımı açıkladı

Süper Lig devi Galatasaray'da takım kaptanlarından biri olan milli futbolcu Kaan Ayhan, Sky Sports'a gündeme dair açıklamalarda bulundu.

''KASITLI OLARAK HİÇ İLETİŞİME GEÇMEDİM''

Leroy Sane transferindeki rolüyle ilgili soruya cevap veren Kaan Ayhan, "Leroy Sane konusunda rolümü olduğundan daha büyük göstermeye gerek yok. Başlangıçta Leroy ile kasıtlı olarak hiç iletişime geçmedim. Ancak kulüpte çok zaman geçirdim ve kulüpte transferden sorumlu kişilerle de temas halindeydim. Leroy'u 20 yaşındayken hatırlıyorum. Şimdi nasıl bir Leroy ile karşılaşacağımızı merak ediyorum." dedi.

''SÖZLEŞME UZATMA HAKKINDA KONUŞMAMIZ GEREKİR''

Galatasaray'da kariyerini sonlandırmayı hayal edip etmediğine yönelik soruyu da yanıtlayan deneyimli oyuncu, "Evet, tabii ki. Eğer vücudum şimdiye kadar olduğu gibi iyi durumda kalmaya devam ederse, bir sözleşme uzatması hakkında tekrar konuşmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 32 yaşındaki yıldız oyuncu, çıktığı 98 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.