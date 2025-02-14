Kaan Ayhan'dan 1 yıl arayla aynı kırmızı kart

Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray, deplasmanda 4-1'lik ağır bir yenilgi aldı. İlk yarıda dengeli bir oyun sergileyen sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda tamamen oyundan düştü.

KAAN AYHAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kaan Ayhan'ın gördüğü kırmızı kart maçın kırılma anı oldu. Bu kart, Galatasaray'ın savunma hattında büyük bir boşluk oluştururken, AZ Alkmaar da bu avantajı iyi kullanarak skoru 4-1'e taşıdı.

TARİH AYNI, POZİSYON AYNI

Kaan Ayhan, UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarında üst üste kırmızı kart görerek dikkat çekti. Geçen sezon Slavia Prag deplasmanında da fazlasıyla benzer bir pozisyonda yavaş kaldığı için kırmızı kart gören tecrübeli oyuncu, AZ Alkmaar maçında da yine aynı şekilde takımını eksik bırakınca tepkilerin odağı oldu.

Geçtiğimiz sezon 22 Şubat 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Galatasaray, 3-2'nin rövanşında Sparta Prag ile deplasmanda karşılaştı. Letna Arena'da oynanan maçın ikinci yarısında Kaan Ayhan kırmızı kart gördü, Galatasaray sonrasında 3 gol yedi.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Lukas Haraslin'e faul yapan Kaan Ayhan önce sarı kart gördü. Hakem Anthony Taylor, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi. Hakem Taylor, Kaan Ayhan'a kırmızı kart gösterdi. Kaan'ın takımını 10 kişi bırakmasının ardından sarı-kırmızılı takım, kalesinde 3 gol görerek organizasyona veda etti.