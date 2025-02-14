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Kaan Ayhan'dan 1 yıl arayla aynı kırmızı kart

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Galatasaray'ın AZ Alkmaar'a 4-1 yenildiği maçta Kaan Ayhan'ın kırmızı kart görmesi dikkat çekti. Ayhan, bir yıl arayla aynı pozisyon kaynaklı kırmızı kartla atıldı. Geçen sezon Slavia Prag deplasmanında kırmızı kart gören tecrübeli oyuncu, AZ Alkmaar maçında da yine aynı şekilde takımını eksik bıraktı.

Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray, deplasmanda 4-1'lik ağır bir yenilgi aldı. İlk yarıda dengeli bir oyun sergileyen sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda tamamen oyundan düştü.

KAAN AYHAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kaan Ayhan'ın gördüğü kırmızı kart maçın kırılma anı oldu. Bu kart, Galatasaray'ın savunma hattında büyük bir boşluk oluştururken, AZ Alkmaar da bu avantajı iyi kullanarak skoru 4-1'e taşıdı.

TARİH AYNI, POZİSYON AYNI

Kaan Ayhan, UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarında üst üste kırmızı kart görerek dikkat çekti. Geçen sezon Slavia Prag deplasmanında da fazlasıyla benzer bir pozisyonda yavaş kaldığı için kırmızı kart gören tecrübeli oyuncu, AZ Alkmaar maçında da yine aynı şekilde takımını eksik bırakınca tepkilerin odağı oldu.

Geçtiğimiz sezon 22 Şubat 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Galatasaray, 3-2'nin rövanşında Sparta Prag ile deplasmanda karşılaştı. Letna Arena'da oynanan maçın ikinci yarısında Kaan Ayhan kırmızı kart gördü, Galatasaray sonrasında 3 gol yedi.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Lukas Haraslin'e faul yapan Kaan Ayhan önce sarı kart gördü. Hakem Anthony Taylor, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi. Hakem Taylor, Kaan Ayhan'a kırmızı kart gösterdi. Kaan'ın takımını 10 kişi bırakmasının ardından sarı-kırmızılı takım, kalesinde 3 gol görerek organizasyona veda etti.

Kaan Ayhan'dan 1 yıl arayla aynı kırmızı kart
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıFurkan:

suç onda değil ki. onu oynatan da. adam 30 dk boyunca ben kırmızı göreceğim diye dolaştı sahada

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Haber YorumlarıNetherill:

tebrikler fenerbahçe yine ülke puanına katkıda bulundun.

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Haber YorumlarıEmin Alıç:

Göz göre göre yedi kırmızıyı Okan hoca da seyretti

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Haber YorumlarıEmir Güler:

A.A.K KAAN

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Haber YorumlarıDoğruya doğru:

Kaan çok yavaş ve ağır artık yeter

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

malubiyet için sap sap yorumlar yapanlara diyorum g.sarayın formasımı oynuyor bu oyunu takımın ana iskeleti yok kadroda ee her şekilde galip mi gelecek bu takım o zaman milyonlarca avro boşuna harcıyor berkantlarla devam etsin a.kerim 10 tane gol kurtardı morata şimdilik hiç bişey yapamadı durum bu yani

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Haber YorumlarıKaya null:

kAan değil berat

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

cin con'ların her maçı kırmızi kartlık türkiye hakemler hep kolladı sandılarki avrupadada böyle ..aslinda cin cona iyilik değil kötülük yaprılar ayakları üstünde durmayı unutturdular bu işker öyle takla atmayla tiyatroyla olmuyor futbol sahada oynanır geçmiş olsun neyseki gururumuz FENERBAHÇE var

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bu 2 etti.kadro dışı koymayan da adam değildir.yazıkkar olsun.dün gece sinirden uyuyamadım.yahu adam dakika 11 de sarı gördü,bas bas bağırıyor kırmızı görecem diye.çıkarsana Okan...sen hoca moca değilsin...

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