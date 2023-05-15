Juventus'un yüzü bir türlü gülmüyor! Takımın yıldızı, sezonu kapattı

Juventus'un Cremonese'yi 2-0 yendiği maçta Paul Pogba maçın 24. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. 30 yaşındaki yıldız futbolcunun, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

UZUN SÜRE SONRA DÖNDÜ

Manchester United'dan bonservissiz şekilde Juventus'a transfer olan Pogba'nın sakatlıklar peşini bırakmıyor. Pogba, uzun bir sürenin ardından ilk 11'de başladığı ilk maçta yeniden sakatlanarak sezonu kapattı.

"BU SAKATLIĞIN ÜSTESİNDEN GELECEKTİR"

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri, "Hepimiz üzgünüz, Paul geri gelmek için çok çaba sarf etti, doğru yoldaydı. Bu sakatlığın da üstesinden gelecektir" dedi.

161 DAKİKA OYNADI

İtalyan devine geldiğinden beri tam formuna kavuşamayan Pogba, bu sezon sadece 161 dakika süre alarak sezonu kapatmış oldu.