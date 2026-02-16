Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem
Galatasaray deplasmanına çıkacak Juventus'ta Vlahovic, Milik ve Holm sakatlıkları nedeniyle yok. Thuram'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
- Juventus, Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçına Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm olmadan çıkacak.
- Khephren Thuram'ın maçta oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray'a konuk olacak Juventus'ta önemli eksikler bulunuyor. İtalyan ekibi, İstanbul deplasmanına üç futbolcusundan yoksun çıkacak.
3 İSİM KADRODA YOK
Juventus'ta sakatlıkları süren Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Teknik heyetin hücum hattındaki bu eksikler nedeniyle kadro planlamasında değişikliğe gitmesi bekleniyor.
THURAM'IN DURUMU BELİRSİZ
Inter maçının kadrosunda yer almayan Khephren Thuram'ın durumu ise maç saatinde netleşecek. Fransız futbolcunun son antrenmandaki performansına göre karar verileceği öğrenildi.