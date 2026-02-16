Haberler

Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem

Güncelleme:
Galatasaray deplasmanına çıkacak Juventus'ta Vlahovic, Milik ve Holm sakatlıkları nedeniyle yok. Thuram'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray'a konuk olacak Juventus'ta önemli eksikler bulunuyor. İtalyan ekibi, İstanbul deplasmanına üç futbolcusundan yoksun çıkacak.

3 İSİM KADRODA YOK

Juventus'ta sakatlıkları süren Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Teknik heyetin hücum hattındaki bu eksikler nedeniyle kadro planlamasında değişikliğe gitmesi bekleniyor.

THURAM'IN DURUMU BELİRSİZ

Inter maçının kadrosunda yer almayan Khephren Thuram'ın durumu ise maç saatinde netleşecek. Fransız futbolcunun son antrenmandaki performansına göre karar verileceği öğrenildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSuat:

Soyadının amblemini kullanması yaratıcı bir gol sevinci olmuş.

Yorum Beğen
Yorum Beğenme
Yanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

