Juventus, Napoli'yi farklı mağlup etti
İtalya Serie A'nın 22. haftasında Juventus, sahasında Napoli karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyen Juventus, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Jonathan David, 77. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız ve 86. dakikada Filip Kostic kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Juventus, puanını 42'ye yükselterek maç fazlasıyla 4. sıraya çıkarken, Napoli ise 43 puanda kaldı. - İSTANBUL