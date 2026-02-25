Juventus-Galatasaray maçı öncesi olay

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray, 5-2 kazandığı ilk maçın ikinci ayağında deplasmanda İtalyan devi Juventus ile Torino'da karşı karşıya gelecek.

İTALYAN POLİSİNDEN TARAFTARLARA SERT MÜDAHALE

Tüm dünyanın merakla beklediği dev maça dakikalar kala stadyum çevresinde istenmeyen olaylar yaşandı. İtalyan polisler, Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak zorlu müsabaka öncesinde stadyum çevresinde bulunan sarı-kırmızılı taraftarlara sert müdahalede bulundu.

HAVAİ FİŞEK VE SES BOMBALARI PATLADI

İtalyan polisinin taraftarlarla copla saldırdığı görülürken, birçok havai fişek ve ses bombasının art arda patladığı da taraftar kameralarına yansıdı.