Juventus, Damien Comolli'yi Üst Yönetici Olarak Atadı
İtalyan futbol kulübü Juventus, Damien Comolli'yi CEO olarak görevlendirdi. Kulübün yönetim kurulu, genel müdürlük pozisyonunu kaldırarak Comolli'yi bu göreve getirdi.
İtalyan ekibi Juventus, Damien Comolli'yi üst yönetici (CEO) görevine getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, bugün Gianluca Ferrero başkanlığında toplanan yönetim kurulunun Comolli'yi üst yönetici olarak atadığı, genel müdürlük pozisyonunun ise kaldırıldığı kaydedildi.
53 yaşındaki Fransız spor adamı, 2018-20 yıllarında Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapmıştı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor