2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Fransız biatlet Julia Simon, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kadınlar 15 kilometre bireysel kategorisinde altın madalya kazanarak, biatlonda iki olimpiyat şampiyonluğu yaşayan ilk Fransız kadın sporcu oldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın biatlon kadınlar 15 kilometre bireysel kategorisinde Fransız Julia Simon, altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 5. gününde biatlon kadınlar 15 kilometre bireysel müsabakaları, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.

Julia Simon, 41 dakika 15.6 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak birinci oldu ve biatlon karışık takım 4x6 kilometre kategorisinin ardından oyunlardaki ikinci altın madalyasını elde etti. Simon, biatlonda iki olimpiyat şampiyonluğu yaşayan ilk Fransız kadın sporcu oldu.

Bir diğer Fransız biatlet Lou Jeanmonnot, 53.1 saniye geride gümüş, Bulgar Lora Hristova ise bir dakika 4.5 saniye farkla bronz madalya aldı.

