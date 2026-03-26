Judown milli takım seçmeleri Yozgat'ta tamamlandı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Judown Dünya Şampiyonası Türkiye Milli Takım Seçme Yarışmaları, 25-26 Mart 2026 tarihleri arasında Yozgat'ta tamamlandı.

Organizasyonun ilk günü olan 25 Mart'ta, teknik kurul toplantısı gerçekleştirilirken; Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, özel sporcularımızla bir araya gelerek sohbet etti ve başarı dileklerini iletti.

5-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında İsveç'de yapılacak olan Judown Dünya Şampiyonası'nın milli takım seçmeleri 26 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Milli Takım seçme müsabakalarında özel sporcular, milli takım forması için minderde kıyasıya mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmalarda sporcular azimleri ve performanslarıyla göz doldurdu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Törene; Yozgat Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim, Şahin Hopur (Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü), Ensar Kurt (Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı), Özgür Akgün (Spor Hizmetleri Müdürü), Yunus Bölükbaşı (Spor Şube Müdürü), Ahmet Lal (Ankara Beypazarı İlçe Müdürü), Volkan Ilıkan (Merkez Hakem Kurulu Üyesi), Hamza Selen (Judo Teknik Kurul Başkanı) ve Uğur Arı (Özel Sporcular Spor Federasyonu Futsal Teknik Kurul Üyesi) katıldı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, organizasyonun ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Judown Türkiye Milli Takım Seçmelerinin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen başta Yozgat Vali Yardımcımız Sayın Türker Çağatay Halim'e, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Şahin Hopur'a, Asbaşkanımız Sayın Ensar Kurt'a, Spor Hizmetleri Müdürümüz Sayın Özgür Akgün'e, Spor Şube Müdürümüz Sayın Yunus Bölükbaşı'na, Ankara Beypazarı İlçe Müdürümüz Sayın Ahmet Lal'e ve Merkez Hakem Kurulu Üyesi Sayın Volkan Ilıkan'a ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca Judo Teknik Kurul Başkanımız Sayın Hamza Selen başta olmak üzere tüm teknik kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda minderde ter döken özel sporcularımızı, onların başarısında büyük pay sahibi olan kıymetli antrenörlerimizi ve her zaman yanlarında olan değerli ailelerini yürekten tebrik ediyorum. Oluşturulan yeni milli takımımız 5-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında İsveç'te yapılacak Dünya Şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bol madalyalar kazanacaklarına yürekten inanıyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı