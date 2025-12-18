Judoda 2028 rotası 2025'de çizildi

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2025 yılında olimpik takım hazırlıklarına ağırlık verdiklerini, hedeflerinin olimpik kadroyu 40-50 sporcuya çıkarmak olduğunu söyledi.

Huysuz, milli judocuların 2025 yılı performansını ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi. 2025'in hem madalya hem de yapılanma açısından verimli geçtiğini belirten Huysuz, ana odak noktalarının 2028 Olimpiyatları olduğunu vurguladı.

Milli takım ve altyapıdaki kaliteli sporcu sayısının arttığını ifade eden Huysuz, şunları kaydetti:

"2025 yılını 2028 Olimpiyatları'nın altyapısını oluşturma yılı olarak değerlendirdik. Bu kapsamda çok sayıda sporcumuzu uluslararası yarışmalara götürdük. Temmuz ayında İtalyan antrenörümüz Giorgio Vismara ile anlaştık ve 2028 Olimpiyatları'na hazırlanacak bir takım oluşturduk. Şu anda Kastamonu'da kamptalar. Buradaki kampın ardından 2 Ocak'ta İtalya'da, daha sonra da Japonya'da bir aylık kampa girecekler."

Bu yıl büyükler Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda hedeflenen sonuçlara ulaşılamadığını dile getiren Huysuz, "Paris Olimpiyatları sonrası sporcularımızda yaşanan sakatlıklar nedeniyle Avrupa ve dünya şampiyonalarını zor geçirdik. Ancak olimpik kadrodaki sporcularımız form yakaladıkça katıldığımız turnuvalarda iyi sonuçlar aldık. 2025'i hem paralimpik hem de normal sporcularımızla 73 altın, 69 gümüş ve 122 bronz olmak üzere toplam 264 madalyayla tamamladık. 2026'da Avrupa ve dünya arenasında daha iyi dereceler elde edeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Şubat ayı itibarıyla olimpiyatlara kota puanı veren müsabakaların başlayacağını hatırlatan Huysuz, "2026'daki en büyük hedefimiz, ekim ayında Azerbaycan'da yapılacak Dünya Şampiyonası. Bu organizasyondan sonra tamamen 2028 Los Angeles Olimpiyatları hazırlıklarına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

"İbrahim Tataroğlu'ndan 2028 olimpiyatlarında madalya bekliyoruz"

Olimpik takımı yenilediklerini belirten Huysuz, genç ve dinamik bir kadroya sahip olduklarını kaydederek, "Çok genç bir takımımız var. En tecrübeli sporcumuz 31 yaşındaki Vedat Albayrak. Paris Olimpiyatları'na 18 yaşında İbrahim Tataroğlu'nu gönderdik. Kendisi önemli bir tecrübe kazandı. 2028 Olimpiyatları'nda ondan madalya bekliyoruz." diye konuştu.

Olimpik milli takımın 30'a yakın sporcu ile şu anda Kastamonu'da kamp yaptığını hatırlatan Huysuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İtalyan hoca ile yaptığımız analizler neticesinde bir B takımı da oluşturacağız. Bu takımdaki sporcularda kendilerini ispatladıklarında A takıma dahil olacaklar. Takım içindeki rekabet iyi olursa sporcularımız daha hazır olacak. Hedefimiz olimpik kadroyu 40-50 sporcuya çıkartmak, rekabetle gelen en iyi sporcular olimpiyatlara gidecek. Olimpiyat yolunda şu anda iyi gidiyoruz."

Dünya sıralamasında ilk 8 içinde olimpiyatlar için avantajlı milli judocular olduğunu, bunun sayısını artırmak için çalıştıklarını anlatan Huysuz, "Bu sene gençlerde madalya kazanmış sporcularımız var. Başarılı sporcularımızla hem 2028 hem de 2032'nin altyapısını kurmuş olacağız. Erkek sporcularımızdan Vedat Albayrak, Salih Yıldız, İbrahim Tataroğlu, Emirhan Karahan umut veriyor. Kadınlarda Hilal Öztürk önceki olimpiyatlarda Kayra Sayit ile birlikte kota almıştı ama Kayra önde olduğu için o gitmişti. Şimdi Hilal Öztürk, altyapıdan yetişen Sinem Oruç, Tuana Gülenay, Bengisu Kaplan, Sıla Ersin, Tuğçe Beder gibi sporcularımız var, genç sporcularımız için 2026 gerçekten bir hazırlık ve sıçrama yılı olacak." şeklinde sözlerini sürdürdü.

"Salih'ten bu sefer olimpiyatlarda madalya bekliyoruz"

Salih Yıldız'ın 2024 Paris'te beşinci olduğunda çok üzüldüklerini dile getiren Huysuz, "Salih, gerçekten çok profesyonelce çalışan bir sporcu. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldu, sonra Abu Dabi Grand Slam'da üçüncü oldu. Salih'ten bu sefer olimpiyatlarda da madalya bekliyoruz. Paris'teki olimpiyatta yarı finalde Fransız rakibine biraz da hakem hatalarından yenilerek bizi üzmüştü." dedi.

Türkiye genelinde 81 ilde ilçeler de dahil judo yapıldığını da anlatan Huysuz, "200 bin lisanslı sporcumuz bulunurken bu sene 60 bin aktif sporcu potansiyeline sahibiz. Okullarda judonun tanıtımıyla beraber aileler çocuklarını yönlendiriyor. Antrenör sayımız da şu anda 1000'i geçti. Devletimizin spora bakış açışı çok değişti, ulaşılabilirlik özellikle Ankara'da her mahallede salonlarımız var. Salonlarımız gerçekten çok kullanışlı, çok temiz, gönül rahatlığıyla aileler çocuklarını getirip teslim ediyorlar. Hedefimiz lisanslı sporcu sayımızı 300-400 binlere çıkartmak ki olimpiyatlarda sporcu sayımızı artırmak." şeklinde konuştu.

Paralimpik sporcuları da değerlendiren Huysuz, açıklamasını şöyle tamamladı:

"2025'te paralimpik sporcularla özellikle görme engellilerde Avrupa ve dünyada iyi madalyalar kazandık. İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda 2 gümüş, 4 bronz madalya aldık, takım halinde de kadın sporcularımız üçüncü oldu. Paralimpik sporcularımız da gerçekten iyi bir potansiyele sahip, hedefimiz onların da iyi bir hazırlıkla 2028'de hedefe ilerlemesini sağlamak."