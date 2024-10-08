Judo Başarıları Düzce'de Taçlandı

DÜZCE (İHA) – Judo branşında Türkiye'de katıldıkları yarışmalarda dereceler elde eden sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Minikler Türkiye ve Okul Sporları Minikler Türkiye üçüncüsü Ayaz Alayıldız, Minikler Türkiye Şampiyonu, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası üçüncüsü ve Minikler Balkan üçüncüsü Eftal Çetinkaya, Minikler Türkiye Şampiyonu ve Okul Sporları Türkiye Şampiyonu Erva Eren, Yıldızlar Türkiye Şampiyonası yedincisi ve Yıldızlar Avrupa Kupası üçüncüsü Hiranur Birinci ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Nermin Alayıldız, İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti. Müdür Yazıcı başarılı sporculara hediye takdim ederek başarıların devamını diledi. - DÜZCE