Jude Bellingham'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Real Madrid forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

  • Real Madrid oyuncusu Jude Bellingham, kas sakatlığı nedeniyle 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacak.
  • Jude Bellingham, bu sezon Real Madrid'de tüm kulvarlarda 28 maçta 6 gol ve 4 asist yaptı.

La Liga'da şampiyonluk mücadelesini sürdüren Real Madrid'e İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham'dan kötü haber geldi.

6-8 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

The Athletic'te yer alan habere göre; Geride bıraktığımız haftalarda oynanan Rayo Vallecano maçında sakatlanan ve deneyimli oyuncu Bellingham, kas sakatlığı nedeniyle ilk belirlenenden daha uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bu doğrultuda Bellingham'ın 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid'de tüm kulvarlarda 28 maçta sahaya çıkan 22 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Barış Polat
Haberler.com / Spor
