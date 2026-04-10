Jota Silva'dan bu sezon bir ilk
Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında karşılaştığı Antalyaspor karşısında Jota Silva'nın golüyle skoru 2-0 yaptı. Jota Silva, bu sezon ilk kez Tüpraş Stadyumu'nda gol sevinci yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk 9 dakikasında Beşiktaş, 2-0 öne geçti.
BEŞİKTAŞ'TAN HIZLI BAŞLANGIÇ
Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 4. dakikada Orkun Kökçü, 9. dakikada da Jota Silva'nın golleriyle skoru 2-0'a getirmeyi başardı.
JOTA SILVA'DAN ŞIK GOL
Orkun Kökçü'nün havadan gönderdiği şık pasın ardından ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Jota Silva sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top kaleci Julian'ın solundan ağlarla buluştu.
İÇ SAHADAKİ İLK GOLÜ
Bu golle birlikte Jota Silva, Tüpraş Stadyumu'nda ilk kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş formasıyla şu ana dek 3 gol atan Jota, çıktığı 14. maçta iç sahadaki ilk golünü atarak toplam gol sayısını da dörde çıkardı.