Jota Silva'dan bu sezon bir ilk

Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında karşılaştığı Antalyaspor karşısında Jota Silva'nın golüyle skoru 2-0 yaptı. Jota Silva, bu sezon ilk kez Tüpraş Stadyumu'nda gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk 9 dakikasında Beşiktaş, 2-0 öne geçti.

BEŞİKTAŞ'TAN HIZLI BAŞLANGIÇ

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 4. dakikada Orkun Kökçü, 9. dakikada da Jota Silva'nın golleriyle skoru 2-0'a getirmeyi başardı. 

JOTA SILVA'DAN ŞIK GOL 

Orkun Kökçü'nün havadan gönderdiği şık pasın ardından ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Jota Silva sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top kaleci Julian'ın solundan ağlarla buluştu.

İÇ SAHADAKİ İLK GOLÜ

Bu golle birlikte Jota Silva, Tüpraş Stadyumu'nda ilk kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş formasıyla şu ana dek 3 gol atan Jota, çıktığı 14. maçta iç sahadaki ilk golünü atarak toplam gol sayısını da dörde çıkardı. 

Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: Bizi aramadılar

Gözler transferindeydi! Barış Alper için resmi açıklama
Savaştaki iki devletin takası: 41 cenaze verip 1000 cenaze aldılar

Savaştaki iki devletin takası: 41 cenaze verip 1000 cenaze aldılar
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku

Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'da korkulan oldu