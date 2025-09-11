Haberler

Jota Silva, Beşiktaş için uçağa biniyor! İşte Türkiye'ye geleceği tarih

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Jota Silva, Beşiktaş için uçağa biniyor! İşte Türkiye'ye geleceği tarih
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta aylardır beklenen sol kanat transferi sonuçlandı. Beşiktaş'ın Nottingham Forest ile anlaşma sağladığı kanat oyuncusu Jota Silva, cuma günü sabah 07.00 sularında İstanbul'a gelecek. Siyah-beyazlılar transferi kiralık olarak gerçekleştirecek.

Süper Lig devi Beşiktaş, uzun süredir beklenen sol kanat transferinde Nottingham Forest forması giyen Jota Silva ile mutlu sona ulaştı.

KİRALIK OLARAK GELECEK

Beşiktaş, Nottingham Forrest ile transferde anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar transferi kiralık olarak gerçekleştirecek. Öte yandan yapılan anlaşmada 15.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da yer alacak.

İSTANBUL'A GELİYOR

İngiliz ekibi, oyuncuya Türkiye uçuşu için izin verdi ve Portekizli futbolcu'nun Türkiye'ye geleceği tarih de belli oldu. Jota Silva, Beşiktaş için 12 Eylül Cuma günü sabah 07.00'de İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 37 maça çıkan Jota, bu maçlarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat açıklandı

2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pirana dolu akvaryuma canlı yılan attılar, sonuç dehşete düşürdü

Pirana dolu akvaryuma canlı yılan attılar, sonuç dehşete düşürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.