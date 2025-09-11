Jota Silva, Beşiktaş için uçağa biniyor! İşte Türkiye'ye geleceği tarih

Süper Lig devi Beşiktaş, uzun süredir beklenen sol kanat transferinde Nottingham Forest forması giyen Jota Silva ile mutlu sona ulaştı.

KİRALIK OLARAK GELECEK

Beşiktaş, Nottingham Forrest ile transferde anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar transferi kiralık olarak gerçekleştirecek. Öte yandan yapılan anlaşmada 15.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da yer alacak.

İSTANBUL'A GELİYOR

İngiliz ekibi, oyuncuya Türkiye uçuşu için izin verdi ve Portekizli futbolcu'nun Türkiye'ye geleceği tarih de belli oldu. Jota Silva, Beşiktaş için 12 Eylül Cuma günü sabah 07.00'de İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 37 maça çıkan Jota, bu maçlarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.