Josef de Souza: 'Bu tür cezalar Türk futbolunun imajına zarar veriyor'

MKE Ankaragücü müsabakasından sonra yaşananlardan dolayı aldığı 1 maçlık cezanın yanlış olduğunu söyleyen Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Josef de Souza, "Ben orada yüzde yüz doğru bir şey yaptığımı düşünüyorum.

Mke Ankaragücü müsabakasından sonra yaşananlardan dolayı aldığı 1 maçlık cezanın yanlış olduğunu söyleyen Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Josef de Souza, "Ben orada yüzde yüz doğru bir şey yaptığımı düşünüyorum. Bu tür cezalar Türk futbolunun imajına zarar veriyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ın, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya giren ve takım arkadaşına saldıran taraftara müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görüp, PFDK tarafından 1 maç ceza alan siyah-beyazlı futbolcu Josef de Souza, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bu ceza yüzünden hayal kırıklığı yaşıyorum"

Başkan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı camia ve taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Josef, "Çünkü son günlerde bana göstermiş oldukları büyük destek çok şey ifade ediyor. Bence çok zorlu, üzücü bir hafta yaşadım. Uzun süre sahalardan uzak kalmıştım ve gece gündüz çalışarak takımıma destek olarak, normalden erken bir sürede sahalara döndüm. Takıma maç içerisinde yardımcı oldum. Hakeme de yardımcı oldum maçın gidişatında. Malum olaylar yaşandı, o esnada normal davranmama rağmen kırmızı kart gördüm ve 1 maç ceza aldım. Bu ceza yüzünden hayal kırıklığı yaşıyorum. Hayatta bazen söylediklerinizden çok yaptıklarınız daha şok ifade eder. Ben de böyle bir insanım. Yaptıklarımla karakterimi gösteririm. Geçen hafta federasyonda bir toplantı yapıldı. Birlik ve beraberlik, şiddete karşıtlık mesajları verildi. Bu çok doğruydu ama bulunduğumuz durum bunun aksine. Geçen haftaki maçta ben takım arkadaşlarımı korudum, hakemi korudum ve bunun sonucunda haksız bir ceza aldım. Bu cezanın boyutu çok öneli değil. Burada cezanın neden verildiği asıl mesele. Ben orada yüzde yüz doğru bir şey yaptığımı düşünüyorum. Federasyon bana 5 maç da ceza verebilirdi. Buradaki asıl mesele böyle bir aksiyon sonuncuna ceza veriliyor olması" ifadelerini kullandı.

"Bu tür cezalar Türk futbolunun imajına zarar veriyor"

"Bu cezanın yanlış olduğunu tartışmaya gerek yok" diyen tecrübeli futbolcu, cümlelerine şöyle devam etti:

"Kamuoyuna bir soru sormak istiyorum. Bu olayı şöyle düşünelim. O esnada sahaya giren taraftar, Cenk'i ya da Salih'i sakatlasa ya da elinde onlara zarar verecek bir alet olsaydı, o oyuncular ya da hakem yaralansaydı, sakatlansaydı, insanlar bana 1 maç ceza mı vereceklerdi yine? Burada çok kişi aynı fikirde. Bazı insanlar daha çok ceza almamı istiyorlar. Böyle bir şey yaşansaydı Josef'in cezasını mı konuşacaktık? Herkes geçmiş olsun diyecekti. Bu tür cezalar Türk futbolunun imajına zarar veriyor."

Josef, Tahkim Kurulu'na giderek olanları birebir anlatmak istediğini ancak bu başvurularının kabul görmediğini ve bu yüzden de üzgün olduğunu dile getirdi.

"Ailemle birlikte güvensizlikler yaşıyoruz"

Yaşanan söz konusu olay yüzünden ailesiyle birlikte güvensizlikler yaşadığına da dikkat çeken 33 yaşındaki oyuncu, "Aldığım cezayı nasıl verildiğini ailemle sürekli konuşuyoruz. Bu adil olmayan bir ceza. Ben ailemle şu yaşanan olay yüzünden, bu olayların tekrar yaşanabileceği konusunda güvensizlikler yaşıyoruz. Ceza alması gereken kişiler hiç ceza almadı. Bu anlamda bir güvensizlik oluşturuyor. Böyle bir şeyin yaşanması ve sonraki aksiyonların yeterli olmamasından dolayı" şeklinde konuştu.

"Bu ülkeyi çok seviyorum"

Türkiye'ye olan sevgisinden de bahseden Brezilyalı, "Kendimi futbolcu, insan olarak tamamladığım ülke burası. Türk taraftarlarını çok seviyorum. Buraya geldiğimden beri içimden gelerek yaşıyorum ama bu olayın yaşanması benim üzerimde de adaletsizlik yüzünden belirli endişeler getiriyor. Ben burada çok büyük hayallere sahibim. Türkiye ile ilgili Türk futbolunda daha başka şeyler yapmak gibi hayallerim var. Ben bu kadar sevgi beslerken bunların yaşanması beni ve ailemi üzüyor. Türkiye'yi, Türk insanını, Türk futbolunu çok seviyorum. Burada elimden geldiği kadar devam etmek için her şeyi yapacağım" diye konuştu.

"Karakter olarak hep bir duruşum var"

Altı yıl boyunca Türkiye'de olduğunu ve sadece 2 kez kırmız kart gördüğünü hatırlatan Josef, "İkisi de VAR ile oldu. Ben sahada asla rakibine kasti olarak şiddet uygulayan bir oyuncu değilim. Türkiye'de çalıştığım tüm hocalar bana dair iyi düşüncelere sahip. Ben sahada futbolu öne çıkaran bir oyuncuyum. Bunun sahada futbolu öne çıkaran karakterimin önüne geçmesine izin vermeyeceğim. Ben sahada takım arkadaşlarını korumak isteyen biriyim. Yetenek olarak benden iyi oyuncular var ama karakter olarak hep bir duruşum var" diyerek cümlelerini noktaladı.

Josef de Souza, konuşmasının bir bölümünde duygulanarak göz yaşlarına hakim olamadı. - İSTANBUL