Jose Sosa'nın eski eşi isyan etti: Çocuğum kaçırıldı, yardım edin

Türkiye'de yıllarca top koşturan ve bu sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın eski eşi Alurralde, yeni doğan çocuğunun kaçırıldığını duyurdu.

YARDIM İSTEDİ

Jose Sosa'dan ayrıldıktan sonra Arjantin'de yaşam süren Caro Alurralde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polislerin kendisine yardım etmediğini iddia ederek yetkililerin bu duruma el atmasını talep etti.