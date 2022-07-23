Jose Sosa'nın eski eşi isyan etti: Çocuğum kaçırıldı, yardım edin
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe'den ayrılan tecrübeli futbolcu Jose Sosa'nın eski eşi Caro Alurralde, çocuğunun hırsızlar tarafından kaçırıldığını açıkladı. Alurralde yaptığı paylaşımda polislerin yardım etmediğini belirtti.
Türkiye'de yıllarca top koşturan ve bu sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın eski eşi Alurralde, yeni doğan çocuğunun kaçırıldığını duyurdu.
YARDIM İSTEDİ
Jose Sosa'dan ayrıldıktan sonra Arjantin'de yaşam süren Caro Alurralde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polislerin kendisine yardım etmediğini iddia ederek yetkililerin bu duruma el atmasını talep etti.