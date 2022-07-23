Jose Sosa'nın eski eşi isyan etti: Çocuğum kaçırıldı, yardım edin - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jose Sosa'nın eski eşi isyan etti: Çocuğum kaçırıldı, yardım edin

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe'den ayrılan tecrübeli futbolcu Jose Sosa'nın eski eşi Caro Alurralde, çocuğunun hırsızlar tarafından kaçırıldığını açıkladı. Alurralde yaptığı paylaşımda polislerin yardım etmediğini belirtti.

Türkiye'de yıllarca top koşturan ve bu sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın eski eşi Alurralde, yeni doğan çocuğunun kaçırıldığını duyurdu.

Jose Sosa'nın eski eşi isyan etti: Çocuğum kaçırıldı, yardım edin

YARDIM İSTEDİ

Jose Sosa'dan ayrıldıktan sonra Arjantin'de yaşam süren Caro Alurralde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polislerin kendisine yardım etmediğini iddia ederek yetkililerin bu duruma el atmasını talep etti.

Jose Sosa'nın eski eşi isyan etti: Çocuğum kaçırıldı, yardım edin

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Jose Sosa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title