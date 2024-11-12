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Jose Mourinho'yu dev kulübe önerdiler

Jose Mourinho'yu dev kulübe önerdiler
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Eski İtalyan futbolcu Antonio Di Gennaro, teknik direktör arayan Roma'nın gündemine Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho'yu getirdi. Di Gennaro, daha önce de İtalyan ekibini çalıştıran Portekizli teknik adam içim, "Avrupa'da bir kupa kazandı, bir diğerini ise elinden aldılar. Tüm oyuncuların değerini artırdı ve insanları stadyuma çekti. Yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Ona bayılmıyorum ama doğruları söylemek gerekiyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için İtalya'dan yeni bir açıklama geldi. Eski İtalyan futbolcu Antonio Di Gennaro, teknik direktör arayan Roma'nın Mourinho'yu yeniden takımın başına gelmesi gerektiğini savundu.

ROMA'YA MOURINHO'YU ÖNERDİ

İtalyan basınından Tutto Mercato'ya konuşan İtalyan eski futbolcu Antonio Di Gennaro, Ivan Juric ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayan Roma'nın Jose Mourinho'yu yeniden takımın başına gelmesi gerektiğini söyledi. Di Gennaro, "Roma'nın Mourinho'yu yeniden değerlendirmesi gerekiyor. Avrupa'da bir kupa kazandı, bir diğerini ise elinden aldılar. Tüm oyuncuların değerini artırdı ve insanları stadyuma çekti. Yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Ona bayılmıyorum ama doğruları söylemek gerekiyor" dedi.

MONTELLA'NIN DA ADI GEÇİYOR

Roma'da teknik direktörlük için Roberto Mancini ve eylül ayında görevden ayrılan Daniele De Rossi'nin adı gündeme gelmişti. İtalyan basını ayrıca, sarı-kırmızılı ekibin gündeminde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da yer aldığını öne sürmüştü.

MOURINHO ROMA'DA NE YAPTI?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Roma'da Temmuz 2021 ile Ocak 2024 arasında görev yapmıştı. İtalyan ekibiyle ile UEFA Konferans Ligi'ni kazanan Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde ise finalde Sevilla'ya penaltı atışları sonucunda kaybetmişti.

PORTEKİZLİ ÇALIŞTIRICI İÇİN NEWCASTLE İDDİASI

Öte yandan İngiliz basınından The Guardian'da yer alan habere göre; Mourinho, Eddie Howe'un görevden ayrılması Newcastle United'ın başına geçmeye sıcak baktığı iddia edilmişti. Fenerbahçe'ye yaz aylarında katılan 61 yaşındaki teknik adamın, geçen hafta Trabzonspor karşısında alınan galibiyete rağmen mutsuzluğunu ortaya koyduğu ve alternatifleri değerlendirmeye aldığı öne sürülmüştü Portekizli hocanın adı kısa İngiltere'den Everton ile anılmıştı.

MOURINHO'NUN FENERBAHÇE KARİYERİ

Yeni sezon öncesi sarı-lacivertli takımın başına geçen Mourinho, burada çıktığı 19 maçta; 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 2.00 maç başı puan ortalaması yakaladı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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