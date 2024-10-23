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Jose Mourinho yorumcularla resmen dalga geçti

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Oosterwolde'nin sakatlığı üzerine sorulan soruya yorumculara gönderme yaparak yanıt veren Mourinho, "Gazeteleri okuyacağım, haberleri takip edeceğim. İlk 11 için uzmanlardan tavsiyeler alacağım" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçı öncesi yayıncı kuruluş TRT'ye konuştu.

Mücadeleyi yorumlayan başarılı antrenör, " Manchester United'ın başında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye kaybetti. Bu kez bizi nasıl bir maç bekliyor?" sorusuna Mourinho, "Fenerbahçe de Manchester'da kaybetti. O sene Manchester United, Avrupa şampiyonu oldu ve ben de teknik direktörüydüm. O kaybettiğimiz maçta Moussa Sow harika bir gol atmıştı. O gol maçı kazandırmayı hak etmişti" dedi.

"UZMANLARDAN TAVSİYE ALACAĞIM"

Oosterwolde'nin sakatlığı üzerine sorulan soruya yorumculara gönderme yaparak yanıt veren Mourinho, "Nasıl bir formasyonla yarın Oosterwolde'nin eksikliğini doldurmaya çalışacaksınız?" sorusuna Mourinho, "Gazeteleri okuyacağım, haberleri takip edeceğim. İlk 11 için uzmanlardan tavsiyeler alacağım." sözleriyle cevap verdi.

Jose Mourinho yorumcularla resmen dalga geçti
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor

Manchester United Jose Mourinho Manchester Fenerbahçe Kadıköy Spor

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Yorumlar (4)

pusatalfa:

Sanki kendi iyi bir kadro kuruyor takır takır maç kazanıyor gibi, tazminatın kokusu aldı o

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Mehmet hakan Çelik:

Sen git geceliği 45.000 tl olan lüks otelinde tavuk çorbanı iç.Zuttik.

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Ser_hat:

Gazeteciler,muhabirler boykot edin bu adamın maç sonu röportajlarına gitmeyin.

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Fatih :

bence doğru söylüyor, dalga filan geçmiyor. tavsiye almadan kadro kuramaz bu zıbıdı.

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