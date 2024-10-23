Jose Mourinho yorumcularla resmen dalga geçti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçı öncesi yayıncı kuruluş TRT'ye konuştu.

Mücadeleyi yorumlayan başarılı antrenör, " Manchester United'ın başında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye kaybetti. Bu kez bizi nasıl bir maç bekliyor?" sorusuna Mourinho, "Fenerbahçe de Manchester'da kaybetti. O sene Manchester United, Avrupa şampiyonu oldu ve ben de teknik direktörüydüm. O kaybettiğimiz maçta Moussa Sow harika bir gol atmıştı. O gol maçı kazandırmayı hak etmişti" dedi.

"UZMANLARDAN TAVSİYE ALACAĞIM"

Oosterwolde'nin sakatlığı üzerine sorulan soruya yorumculara gönderme yaparak yanıt veren Mourinho, "Nasıl bir formasyonla yarın Oosterwolde'nin eksikliğini doldurmaya çalışacaksınız?" sorusuna Mourinho, "Gazeteleri okuyacağım, haberleri takip edeceğim. İlk 11 için uzmanlardan tavsiyeler alacağım." sözleriyle cevap verdi.