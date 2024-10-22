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Jose Mourinho, üç asgari ücreti 1 gece uyumak için veriyor

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun, kendisine teklif edilen lüks konutu reddedip otelde kalmayı tercih etmesi tartışma yarattı. Portekizli teknik direktörün kaldığı otelin geceliği ise 45 bin TL.

Fenerbahçe sezonun başında teknik direktörlüğe dünyaca ünlü Jose Mourinho'yu getirdi. Portekizli teknik direktör Fenerbahçe'nin başında çıktığı 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak eleştirilerin hedefine oturdu.

PERFORMANSI TARTIŞILIYOR

Toplamda 2 puan ortalamasına sahip olan ünlü teknik adamın Süper Lig'de aldığı derbi mağlubiyeti eleştirilerin başlamasına neden oldu.

GECELİĞİ 45 BİN TL

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Jose Mourinho kendisine teklif edilen lüks konutu reddedip Four Seasons Hotel'de kalması tepkilere neden oldu. Otelin günlük bin sterlin (45 bin TL) olduğu aktarıldı. 20 Haziran 2024 tarihinde takımın başına getirilen Mourinho yaklaşık 4 aydır otelde kalıyor.

Fenerbahçe, Mourinho'ya İstanbul'un en lüks konutlarını teklif etti, ancak o otelde kalmayı tercih etti. Kendisi, bu tercihi "Kolaylık olsun diye otelde kalıyorum" sözleriyle açıklarken, akşam yemeklerinde tavuk çorbası, margarita pizza ve dondurma sipariş ediyor. Bazen ise Beşiktaş sokaklarında bir dönercide görülebiliyor.

Jose Mourinho, üç asgari ücreti 1 gece uyumak için veriyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Jose Mourinho Asgari Ücret Fenerbahçe Spor

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Yorumlar (10)

Ali kişi:

Tazminat alıp kaçacak diye yorumladım ??

79
1
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pusatalfa:

Adamın geçimi kovulduğu kulüplerden aldığı tazminatlar. Futbolu sadece hobi olarak yapıyor hatta izliyor .

27
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FONCUSAVAR:

Mustafa Kemal in askerlerini göreve davet ediyorum!

17
2
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Kemal Aslan:

Bizim paramizla tatil yapsin kerizin malini boyle yerler...

17
0
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Sebahattin Yakar:

kovun gitsin

16
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Ahmet Bayram:

kalıcı olmadığının kanıtı niteliğinde :))

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Sedat Taha Furkan:

Hakediyor bu maç sevdalıları.Gözleri kör nede olsa.

0
0
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Oktay Şahin:

Kafa degismediği sürece,Türkiye'de oyunu yıldız oyuncuların kucağına bırakıyor bu zihniyet,takım oyunu,takımdaki herkesin fizik olarak aynı seviyede ve disiplin içinde icinde olmadığı sürece biz daha çoook havalimanlarına yıldız oyuncu getirip peşine de tonla para vererek göndeririz

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ARSLANOĞLU Hakan:

2 gecelik ödemesi 90 bin TL'yi bankaya aylık kredi taksiti ödese daire sahibi olur.

0
0
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