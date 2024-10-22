Jose Mourinho, üç asgari ücreti 1 gece uyumak için veriyor

Fenerbahçe sezonun başında teknik direktörlüğe dünyaca ünlü Jose Mourinho'yu getirdi. Portekizli teknik direktör Fenerbahçe'nin başında çıktığı 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak eleştirilerin hedefine oturdu.

PERFORMANSI TARTIŞILIYOR

Toplamda 2 puan ortalamasına sahip olan ünlü teknik adamın Süper Lig'de aldığı derbi mağlubiyeti eleştirilerin başlamasına neden oldu.

GECELİĞİ 45 BİN TL

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Jose Mourinho kendisine teklif edilen lüks konutu reddedip Four Seasons Hotel'de kalması tepkilere neden oldu. Otelin günlük bin sterlin (45 bin TL) olduğu aktarıldı. 20 Haziran 2024 tarihinde takımın başına getirilen Mourinho yaklaşık 4 aydır otelde kalıyor.

Fenerbahçe, Mourinho'ya İstanbul'un en lüks konutlarını teklif etti, ancak o otelde kalmayı tercih etti. Kendisi, bu tercihi "Kolaylık olsun diye otelde kalıyorum" sözleriyle açıklarken, akşam yemeklerinde tavuk çorbası, margarita pizza ve dondurma sipariş ediyor. Bazen ise Beşiktaş sokaklarında bir dönercide görülebiliyor.