Jose Mourinho, Türkiye'den tek başına ayrıldı
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho, Türkiye'den ayrıldı. Mourinho'nun havalimanında tek başına olduğu görüldü.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin dün yollarını ayırdığı Jose Mourinho, Türkiye'den ayrıldı. Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde son olarak Benfica'ya yenilmiş ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.
TEK BAŞINA AYRILDI
Bu sabah 11.00 sularında havalimanına giden Mourinho, Türkiye'den ayrıldı. Mourinho'nun havalimanında tek başına olması dikkat çekti.
KARİYERİNDEKİ EN KISA DÖNEMİ FENERBAHÇE OLDU
jose Mourinho'nun, kariyerinde en kısa dönem çalıştığı takım Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe: 62 maç Tottenham: 86 maç Porto: 100 maç Inter: 108 maç Roma: 113 maç Manchester United: 151 maç Real Madrid: 178 maç Chelsea: 328 maç
FENERBAHÇE'DE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans yaşadı. Portekizli teknik adam 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.