Jose Mourinho, Türkiye'den tek başına ayrıldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Jose Mourinho, Türkiye'den tek başına ayrıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Jose Mourinho, Türkiye'den tek başına ayrıldı
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho, Türkiye'den ayrıldı. Mourinho'nun havalimanında tek başına olduğu görüldü.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin dün yollarını ayırdığı Jose Mourinho, Türkiye'den ayrıldı. Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde son olarak Benfica'ya yenilmiş ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

TEK BAŞINA AYRILDI

Bu sabah 11.00 sularında havalimanına giden Mourinho, Türkiye'den ayrıldı. Mourinho'nun havalimanında tek başına olması dikkat çekti.

KARİYERİNDEKİ EN KISA DÖNEMİ FENERBAHÇE OLDU

jose Mourinho'nun, kariyerinde en kısa dönem çalıştığı takım Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe: 62 maç Tottenham: 86 maç Porto: 100 maç Inter: 108 maç Roma: 113 maç Manchester United: 151 maç Real Madrid: 178 maç Chelsea: 328 maç

FENERBAHÇE'DE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans yaşadı. Portekizli teknik adam 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma bombası

Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma bombası
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıtolgn:

bunu aldıranlara yazıklar olsun. aziz yıldırım şeytan gibi girdi araya, başkan olmadığı halde bu sahtekarı aldırdı fenere. baştan belli idi bu sahtekarın niyeti. türkiye felan umrunda değil. acun ve aziz yıldırım sağolsunlar feneri 2 yıl gerilediler sadece ali koça zarar vermek icin. ali koça burdan sesleniyorum. BAŞKAN SAKIN ESKI HOCALARDAN ALMA KIMSEYI. volkanıda alma, türkiyeden kimseyi alma. git almanyadan komple yeni al bir isim al, alman ama, gör bak neler oluyor.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Onur:

Ali koç duy bu arkadaşı :)))

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıtolgn:

szymanski, amrabat, fred, cengiz ünder, irfan can kahveci, bunlar derhal yollanmalı, derhal!!! fenere yeni bir maske gerek ACILEN! bu oyuncular ile asla ve asla hiç birşey olmaz, derhal gitmeliler.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUnreal:

Bunları alana Mert Müldür ve Talisca bedava

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

Kova FB değerini bilemedi be Mori :)

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfuat lui:

hiç bir katkın olmadı ama milyoncukları cukkaya indirdin hadi git. gittiğin kulüplerin çoğundan tazminatla gönderildin. bir kaç başarın var evet ama başarı istikrarla perçinlenir. oynattığın oyunun günümüz futbolunda yeri yok. öyle olmasa büyük kulüpler şimdi peşinde olurdu. ileride tazminatçı morinho olarak anılacaksın.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye Başkanı, zabıtaların sırtında sopa kırdı

Belediye Başkanı, zabıtaların sırtında sopa kırıp tekme tokat dövdü
BDDK harekete geçti! Maaş tahmini yapan bankalara ceza geliyor

Bankalar BDDK'nın radarında! Maaş tahmini yapana ceza geliyor
Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.