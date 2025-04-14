Jose Mourinho Sivasspor maçı biter bitmez telefonu eline aldı
Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, maç sonrası bir paylaşımda bulundu. Mourinho, Sivasspor maçından sonra kentten ayrılırken uçağa binmeden önce karlı havada bir paylaşım yaptı.
Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.
MOURINHO'DAN PAYLAŞIM
Maçın ardından sarı-lacivertli ekibin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Karlı Sivas gecesinden bir kare paylaşan Mourinho'nun bu paylaşım, kısa sürede Fenerbahçe taraftarları tarafından büyük ilgi gördü.
Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, aldığı bu kritik galibiyetle Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına güçlü bir şekilde tutunmaya devam ediyor.