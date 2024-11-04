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Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş

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Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı olan Romanyalı futbol menajeri Giovanni Becali, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye imza atmadan önce Suudi Arabistan'dan gelen 3 yıl için 150 milyon euroluk teklifi reddettiğini açıkladı.

Romanyalı futbol menajeri ve Mourinho'nun uzun yıllardır arkadaşı olan Giovanni Becali, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun sarı-lacivertli takıma imza atmadan önce reddettiği dudak uçuklatan teklifi açıkladı.

SUUDİ ARASBİSTAN'DAN 150 MİLYON EURO

Ünlü futbol menajeri Becali, Suudi Arabistan'da 1. Lig'e yeni yükselen bir takımın Mourinho'ya Fenerbahçe'ye imza atmadan önce teklif yaptığını söyledi. GSP Romania'ya konuşan Becali, Suudi Arabistan takımının Mourinho'ya 3 yıl için 150 milyon euro teklif yaptığını iddia etti. Mourinho'nun ise bu teklifi reddederek Fenerbahçe'yi seçtiğini ifade etti.

REDDETME SEBEBİ VE FENERBAHÇE TERCİHİ

Becali, Mourinho'nun teklifi reddetme sebebini ve Fenerbahçe'yi seçme sebebini ise "Giovanni, ben Suudi Arabistan'a gitmiyorum, Türkiye'ye gidiyorum. Çünkü yıllık 15 milyon euro değerinde iki yıllık bir kontratım var. Hala Avrupa'ya yakın, Fenerbahçe iyi bir takım" sözleriyle aktardı.

MOURINHO'NUN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Fenerbahçe'nin başında şu ana kadar 17 resmi maçta görev yapan 61 yaşındaki teknik direktör, 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHako Sanane:

Önce burdan tazminatını alacak. Sonra oraya gidecek. Hayatı tazminat üzerine kurulmuş

Yorum Beğen3
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Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

cobanlik bile yapamaz bu :)

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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

ne aptal adammış

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