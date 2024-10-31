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Jose Mourinho sakatlandı

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Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, bugünkü antrenmanda sakatlık geçirdi. Bir futbolcusuyla çarpıştığı öğrenilen Portekizli hocanın sekerek yürümesi dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen antrenmanda talihsiz bir olay yaşandı.

MOURINHO SAKATLANDI

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, antrenmanda bir futbolcusuyla çarpışması sonucunda küçük bir sakatlık yaşadı. Fenerbahçe'nin yeni otobüslerini tanıttığı etkinliğe katılan Portekizli hocanın alana sekerek gelmesi dikkat çekti. Basın toplantısı esnasında yürümekte zorlanan Mourinho'nun zaman zaman sektiği de görüldü.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak. Zorlu karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yaparken dördüncü hakem ise Turgut Doman olacak.

Jose Mourinho sakatlandı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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