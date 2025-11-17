Haberler

Jose Mourinho, Rafa Silva'dan sonra Süper Lig'in bir yıldızını daha gözüne kestirdi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Jose Mourinho, Rafa Silva'dan sonra Süper Lig'in bir yıldızını daha gözüne kestirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho, Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın ardından Trabzonspor forması giyen Arseniy Batagov'u da transfer listesine ekledi. Portekizli çalıştırıcı, takımına hızlı ve ayağı düzgün bir savunma oyuncusu eklemek istiyor.

  • Jose Mourinho, Trabzonspor'un 23 yaşındaki stoperi Arseniy Batagov'u transfer etmek istiyor.
  • Trabzonspor, Arseniy Batagov için en az 15 milyon euro bonservis talep ediyor.
  • Benfica, Arseniy Batagov'un bonservis bedelini ödemeye hazır.

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho, transferde gözünü Türkiye'den ayırmıyor.

RAFA'DAN SONRA BATAGOV

Beşiktaş'tan ayrılmayı istediğini açıklayan Rafa Silva'yı kadrosunda görmek isteyen Jose Mourinho, Trabzonspor'un yıldız oyuncusuna da göz dikti. Portekiz basınında yer alan haberlere göre; 62 yaşındaki çalıştırıcının, bordo-mavililerin 23 yaşındaki stoperi Arseniy Batagov'u kadrosunda görmeyi istediği ve transfer listesine eklediği belirtildi.

Jose Mourinho, Rafa Silva'dan sonra Süper Lig'in bir yıldızını daha gözüne kestirdi

HIZLI VE AYAĞI DÜZGÜN BİRİNİ ARIYOR

Haberde, Portekizli hocanın savunma hattına kesin olarak bir futbolcu transfer etmek istediği aktarıldı. İstenilen bu transferin hızlı ve ayağı düzgün olan, oyun kurabilen profilde olması gerektiği dile getirildi.

TRABZONSPOR'UN İSTEĞİ

Trabzonspor'un 2028 yılına dek sözleşmesi bulunan Batagov için en az 15 milyon euro bonservis talep edeceği, Benfica'nın bu rakamı ödemeye hazır olduğu vurgulandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle

Süper Lig devinden Hakan için yeni hamle: 15 milyon euro'luk teklif
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Annesinin yaptığı işareti gören kız hemen müdahale etti
Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda bekleyen büyük tehlike

Onu izleyemeyebiliriz! Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
Belediye otobüsünde, eşinin gözü önünde bıçaklandı

Belediye otobüsünde kan donduran olay! Yaşam savaşı veriyor
Kongo'da bakan ve heyetini taşıyan uçak pistten çıktı

Bakan ve heyetini taşıyan uçak, alev alev yandı
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.