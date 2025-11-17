Jose Mourinho, Rafa Silva'dan sonra Süper Lig'in bir yıldızını daha gözüne kestirdi

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho, transferde gözünü Türkiye'den ayırmıyor.

RAFA'DAN SONRA BATAGOV

Beşiktaş'tan ayrılmayı istediğini açıklayan Rafa Silva'yı kadrosunda görmek isteyen Jose Mourinho, Trabzonspor'un yıldız oyuncusuna da göz dikti. Portekiz basınında yer alan haberlere göre; 62 yaşındaki çalıştırıcının, bordo-mavililerin 23 yaşındaki stoperi Arseniy Batagov'u kadrosunda görmeyi istediği ve transfer listesine eklediği belirtildi.

HIZLI VE AYAĞI DÜZGÜN BİRİNİ ARIYOR

Haberde, Portekizli hocanın savunma hattına kesin olarak bir futbolcu transfer etmek istediği aktarıldı. İstenilen bu transferin hızlı ve ayağı düzgün olan, oyun kurabilen profilde olması gerektiği dile getirildi.

TRABZONSPOR'UN İSTEĞİ

Trabzonspor'un 2028 yılına dek sözleşmesi bulunan Batagov için en az 15 milyon euro bonservis talep edeceği, Benfica'nın bu rakamı ödemeye hazır olduğu vurgulandı.