Jose Mourinho, Rafa Silva'dan sonra Süper Lig'in bir yıldızını daha gözüne kestirdi
Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho, Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın ardından Trabzonspor forması giyen Arseniy Batagov'u da transfer listesine ekledi. Portekizli çalıştırıcı, takımına hızlı ve ayağı düzgün bir savunma oyuncusu eklemek istiyor.
- Jose Mourinho, Trabzonspor'un 23 yaşındaki stoperi Arseniy Batagov'u transfer etmek istiyor.
- Trabzonspor, Arseniy Batagov için en az 15 milyon euro bonservis talep ediyor.
- Benfica, Arseniy Batagov'un bonservis bedelini ödemeye hazır.
Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho, transferde gözünü Türkiye'den ayırmıyor.
RAFA'DAN SONRA BATAGOV
Beşiktaş'tan ayrılmayı istediğini açıklayan Rafa Silva'yı kadrosunda görmek isteyen Jose Mourinho, Trabzonspor'un yıldız oyuncusuna da göz dikti. Portekiz basınında yer alan haberlere göre; 62 yaşındaki çalıştırıcının, bordo-mavililerin 23 yaşındaki stoperi Arseniy Batagov'u kadrosunda görmeyi istediği ve transfer listesine eklediği belirtildi.
HIZLI VE AYAĞI DÜZGÜN BİRİNİ ARIYOR
Haberde, Portekizli hocanın savunma hattına kesin olarak bir futbolcu transfer etmek istediği aktarıldı. İstenilen bu transferin hızlı ve ayağı düzgün olan, oyun kurabilen profilde olması gerektiği dile getirildi.
TRABZONSPOR'UN İSTEĞİ
Trabzonspor'un 2028 yılına dek sözleşmesi bulunan Batagov için en az 15 milyon euro bonservis talep edeceği, Benfica'nın bu rakamı ödemeye hazır olduğu vurgulandı.