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Jose Mourinho'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, ünlü et ustası Nusret'i ziyaret etti. Bu ziyaret sonrasında çekilen video, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. Videoyu gören sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin kötü gidişatına rağmen Mourinho'nun bu kadar eğlenceli olmasına tepki gösterdi.

İstanbul'dan Miami'ye, Dubai'den New York'a kadar geniş bir coğrafyada gastronomi severlere hitap eden Nusret, et yemeklerindeki ustalığı ile tanınıyor. Restoranında ayrıca yerli ve yabancı sayısız ünlü ismi de ağırlıyor. Her biriyle fotoğraflar ve videolar çekmeyi ihmal etmeyen Nusret'in son ziyaretçisi de Jose Mourinho oldu.

"NE YAPIYORSUNUZ?"

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun Nusret'i ziyaret ederek çektiği video taraftarların diline düştü. Portekizli antrenörün keyifli anlarına sar-lacivertli taraftarlardan tepki yağdı.

İşte o yorumlardan bazıları;

Jose Mourinho'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor

Jose Mourinho'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor

Jose Mourinho'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor

Jose Mourinho'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor

Jose Mourinho'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor

Jose Mourinho'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFatih Sen:

Ne var bunda? Adamlar her yenilgiden sonra yas mı tutacak. Spor neticede fazla büyütmeyin.

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Haber Yorumlarıveli İdi:

Adam fenerbahce yedek klübesinde bile bu kadar mutlu görünmüyor.

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Haber YorumlarıEmre null:

elbet bir gün ben de zengin olacağım alışveriş mağazalarında kafelerde gezecegim ne yanımda makarna ne de kuru soğan olacak yalnız döner ve pirzola olacak

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Ne yapsın adam ağıt mı yaksın?:-)

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