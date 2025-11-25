Jose Mourinho'nun Benfica'sı Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kazandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, Ajax'ı 2-0 yenerek bu sezon Devler Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.
- Benfica, Ajax'ı 2-0 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.
- Benfica'nın golleri 6. dakikada Samuel Dahl ve 90. dakikada Leandro Barreiro tarafından atıldı.
- Samuel Dahl'ın attığı gol, Benfica'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü oldu.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Ajax ile Jose Mourinho yönetimindeki Benfica karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Stadyumu'nda oynanan maçı Benfica, 2-0 kazandı.
BENFICA 2 GOLLE GALİP
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Samuel Dahl ve 90. dakikada Leandro Barreiro kaydetti. Dahl'ın attığı gol, Benfica'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı ilk gol oldu.
İLK KEZ KAZANDILAR
Bu sonuçla birlikte Benfica, Devler Ligi'nde ilk kez kazanarak 3 puana ulaştı. Ev sahibi ekibi Ajax ise beşinci maçında da puanla tanışamadı. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Ajax, Karabağ deplasmanına gidecek. Benfica, sahasında Napoli'yi ağırlayacak.