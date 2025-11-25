Jose Mourinho'nun Benfica'sı Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kazandı

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Ajax ile Jose Mourinho yönetimindeki Benfica karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Stadyumu'nda oynanan maçı Benfica, 2-0 kazandı.

BENFICA 2 GOLLE GALİP

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Samuel Dahl ve 90. dakikada Leandro Barreiro kaydetti. Dahl'ın attığı gol, Benfica'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı ilk gol oldu.

İLK KEZ KAZANDILAR

Bu sonuçla birlikte Benfica, Devler Ligi'nde ilk kez kazanarak 3 puana ulaştı. Ev sahibi ekibi Ajax ise beşinci maçında da puanla tanışamadı. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Ajax, Karabağ deplasmanına gidecek. Benfica, sahasında Napoli'yi ağırlayacak.