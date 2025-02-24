Jose Mourinho Galatasaray'a karş bir ilki başarmak istiyor
Fenerbahçe'nin ünlü Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile 3. kez deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mourinho'nun Galatasaray'a karşı henüz deplasman galibiyeti bulunmuyor. Daha önce Real Madrid ve Chelsea ile sarı-kırmızılılara konuk olan Mourinho, bu kez Fenerbahçe ile Galatasaray deplasmanına çıkacak.
Bütün ülkenin haftalardır beklediği Galatasaray- Fenerbahçe derbisi bu akşam oynanacak. Fenerbahçe'nin ünlü Teknik Direktörü Jose Mourinho Galatasaray'a karşı 3. kez deplasmanda sahaya çıkacak.
DAHA ÖNCE GALİBİYETİ BULUNMUYOR
Mourinho, Galatasaray ile daha önce farklı takımlarda Şampiyonlar Ligi organizasyonunda karşı karşıya gelmişti. Portekizli teknik adam daha önce Real Madrid ile sarı kırmızılara konuk olurken 9 Nisan 2013'te oynanan maçı 3-2 kaybetmişti. 26 Şubat 2014'te ise Chelsea ile karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kalmıştı.
3. KEZ DEPLASMANA ÇIKACAK
Jose Mourinho'nun Galatasaray'a karşı henüz deplasman galibiyeti bulunmuyor. Mou, bugün ise bu durumu değiştirmeye çalışacak. Galatasaray'ı kendi sahasında yenip hem bu istatistiği değiştirmek hem de Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürmek için savaşacak.