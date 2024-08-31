Jose Mourinho: Ferdi Kadıoğlu harika bir oyuncuydu

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu. İkinci yarıda çok fazla risk aldıklarını ifade eden Mourinho, "Benzin problemiydi. İlk yarıda çok benzin harcadık. 2'nci yarıda aynı tempomuz yoktu. Çok fazla top kaptık. O anlarda maçı öldürmemiz gerekiyordu. 2'nci gol aslında bizim için çok zor diyeceğimiz periyotta geldi. İkinci yarıda çok fazla risk aldık. Djiku, orta saha olarak oynadı. Çok fazla risk aldık. Bu riskleri aldığımızda maçı hızlı çözeceğini düşünüyordum ama olmadı" şeklinde konuştu.

'VÜCUT OLARAK BURADAYDI AMA RUHU BURADA DEĞİLDİ'

Takımdan ayrılan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili gelen soruya ise Jose Mourinho, şu cevabı verdi:

"Birlikte yapıyoruz. Futbolcular başkanın oyuncuları değil, Mario Branco'nun oyuncuları değil, Acun'un oyuncular değil. Bunlar Fenerbahçe'nin oyuncuları. Sportif Direktörün de fikri var. Ondan sonra işi yürütme kısmı başlıyor. Herkes sözünü belirtiyor. Aramızda iyi bir ilişki var. Eğer bana soruyorsanız, herhangi isteğim bölgeye oyuncu alındı mı diye; hayır. Bana saygı duyuyorlar. Yönetimden talepte bulunuyor musunuz diye sorarsanız; hayır. Harika bir oyuncu (Ferdi Kadıoğlu) kaybettik. Kulüp satmak istemedi. Oyuncu kabul etseydi Avrupa'da en çok kazanan bek oyuncularından olacaktı. Vücut olarak buradaydı ama ruhu burada değildi. Burada kalması için her şey yapıldı. Zeki bir karar verildi. Bizim yolumuza devam etmemiz gerekiyor. 1 tane daha orta saha oyuncusu almamız iyi olacaktı o transfer de henüz tamamlanmadı. Sağlık kontrollerinden sonra olumlu tamamlanırsa mutlu olacağım. Kotamız az olacak. Kulüp alt yapısında yetişmiş 2 oyuncu vardı bunlar Ferdi ve 2'nci kalecimizdi. Bazı oyuncular dışarıda kalacak. İyi bir kadro kurabilmesi için başkan ve yönetimimiz iyi efor sarf etti."

'EN-NESRYI HARİKA BİR OYUNCU'

Youssef En-Nesyri'nin yavaş yavaş kendisini bulacağını söyleyen Portekizli teknik adam, "En-Nesryi harika bir oyuncu. Sakat şekilde geldi. Gelmiş olduğu takımımız da yoğun çalışmalar yaptı. O gelmeden önce çalışmalarını sürdüren oyuncular daha hazırdı. Yavaş yavaş geliyor. Takımda Dzeko ve Cenk Tosun gibi oyuncular var" yorumlarında bulundu.

'KRUNIC VE ZAJC OYNAMAK İSTEDİĞİMİZ SİSTEME UYMADIĞI İÇİN OYUNCU ALIYORUZ'

Çoğu pozisyonda çeşitliliklerinin var olduğunu dile getiren 61 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Umarım bu sezon 50'den fazla maç oynarız. Böyle olduğu zaman oyunculara ihtiyacınız var. Sezon içerisinde sakatlıklar oluyor. Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor. Biz de kart göreceğiz. Milli aralar olacak. Çoğu futbolcu milli takımlardan formsuz dönüyor. Dolayısıyla bunu korumanın en iyi yolu rotasyon yapmaktır. Çoğu pozisyonda çeşitliliğimiz var. Krunic ve Zajc oynamak istediğimiz sisteme uymadığı için oyuncu alıyoruz. İsmail veya Fred'in pozisyonu diyemeyiz. İyi bir kadromuz olacak, farklı turnuvalarda mücadele edebilmek için" ifadelerinde bulundu.

Jose Mourinho, son olarak karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen ile ilgili de şu yorumda bulundu:

"Hakem 30 yaşında gerçekten üst seviye, kendisini tebrik ediyorum."