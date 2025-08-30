Jose Mourinho, Fenerbahçe ile Yollarını Ayırdı
Fenerbahçe'yle yollarını ayıran teknik direktör Jose Mourinho, tarifeli uçakla Türkiye'den ayrıldı. Ünlü teknik adam, havalimanında hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
FENERBAHÇE'ye gelişi dünyada büyük yankı uyandıran ve özel uçakla Türkiye'ye getirilen teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli ekiple yollarını ayırdıktan sonra tek başına, tarifeli uçakla ülkeden ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı. Dün akşam yemeğinde teknik ekibiyle bir araya gelen ünlü teknik adam, bugün Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçağıyla saat 12.20'de Lizbon'a gitti. Tek başına havalimanına gelen ünlü teknik adam, yolcuların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor