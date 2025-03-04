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Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir

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Jose Mourinho, Fenerbahçe ile Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu kazanması halinde kariyerinde ilk kez geriden gelerek zafere ulaşmış olacak. Portekizli teknik adam, daha önce 8 lig şampiyonluğunda da sezon başında ele geçirdiği liderliği sezon sonuna kadar bırakmamıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertliler ile ligde mutlu sona ulaşması durumunda kariyerinde bir ilke imza atmış olacak.

8 LİG ŞAMPİYONLUĞUNDA DA LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Portekizli teknik direktör görkemli kariyerinde 8 lig şampiyonluğu yaşadı. Bunların ortak özelliği, Mourinho yönetimindeki takımların sezon başında ele geçirdiği liderliği sezon sonuna kadar bırakmaması oldu.

İLK KEZ GERİDEN GELEREK ŞAMPİYON OLABİLİR

Fenerbahçe'de ise durum farklı. Sarı lacivertliler bu sezon ilk sıraya yükselemedi. Galatasaray sezonun ilk yarısını 8 puan farkla lider tamamlasa da geride kalan 7 haftada fark yarıya inerek 4 puana düştü. Jose Mourinho Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıması halinde, kariyerinde ilk kez geriden gelerek mutlu sona ulaşacak.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMLARI

Ezeli rakiplerin son dönemdeki form durumu da birbirinden çok farklı. Süper Lig'de 0-0 biten derbinin ardından Galatasaray, Kasımpaşa karşısında da 2 puan kaybetti. Sarı kırmızılılar son 4 resmi maçında berabere kalırken, son 6 resmi maçının yalnızca 1'ini kazanabildi. Fenerbahçe ise son 9 lig maçının 8'ini kazandı. Sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden tek Türk takımı.

MOURINHO'NUN 26 KUPASI VAR

Portekizli teknik adam, Porto ile 2, Chelsea ile 3, Inter ile 2 ve Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu yaşadı. Mourinho'nun görkemli kariyerindeki toplam kupa sayısı ise 2'si Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olmak üzere 26.

UEFA'NIN 3 KUPASINI DA KAZANAN TEK HOCA

62 yaşındaki teknik adam ayrıca UEFA'nın 3 turnuvası da kazanmayı başaran tek isim. Porto ve Inter ile Devler Ligi'ni kazanan Mourinho, Manchester United ile Avrupa Ligi, Roma ile Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

cin con'lar fenerbahçenin böyle bir dünya çapındaki hocası olduğundan çok rahatsız .yapacak şeyleri yok çaresizce fenerbahçeyi alkışlasınlar avrupada türkiyeyi temsil eden tek takım içleri gidiyor cin con'ların

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