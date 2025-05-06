Jose Mourinho Fenerbahçe'den gidiyor! İşte yerine gelebilecek iki aday

Son olarak sahasında Beşiktaş'a da yenilen ve bu sezon İstanbul derbisi kazanamayan Fenerbahçe'de şampiyonluk mucizelere kaldı. Galatasaray'ın 8 puan gerisinde olan ve hem Ziraat Türkiye Kupası hem de UEFA Avrupa Ligi'nden de elenen sarı-lacivertliler bu sezonu kupasız kapatacak.

MOURINHO DÖNEMİ BİTTİ

Tüm bu yaşananların en büyük sorumlusu olarak gösterilen Jose Mourinho'nun da takımdan ayrılacağı yada gönderileceği gelen haberler arasındayken ortaya yine çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Ali Koç Mourinho ile bir görüşme yapacak ve Portekizli teknik adam ile yollar ayrılacak. Mourinho'nun "Lig başlamadan zaten sonucu belliydi" cümlesi ile birlikte sürekli sahada olmayan engellerle baş edemediğini söylemesi sonunu getirdi. Mourinho kendi isteğiyle ayrılmazsa yardımcılarıyla birlikte 22 milyon euro alıp, gidecek.

İKİ ADAY VAR

Peki Mourinho'nun atrılmasının ardından akıllara gelen bir diğer soru da şu; Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Ay-Yıldızlılar ile Euro 2024'te tarih yazan, Uluslar A Ligi'ne yükselen Montella, Adana Demir ve Milli Takım'a oynattığı futbolla otoritelerin takdirini kazandı. İtalyan teknik adamın oyuncularla iletişimi de kusursuz.

Montella'nın yanı sıra Sergen Yalçın ismi de bir süredir gündeme getiriliyor. Beşiktaş'ın teknik direktörlük teklifini kabul etmeyen Yalçın'ın Fenerbahçe'nin başına geçmesi için yoğun bir lobi faaliyeti var.