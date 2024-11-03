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Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme

Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme
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Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, çok konuşulacak bir değerlendirme yaptı. Maç hazırlıkları hakkında konuşan Mourinho, "Neye hazırlandığımızı biliyorum. Nasıl hazırlandığınız bir şey, sahada ne olduğu başka bir şeydir. Bunu karpuza benzetebiliriz. Tadının iyi olup olmadığını açınca bilirsiniz" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BU İŞ KARPUZA BENZER"

Maç hazırlıkları hakkında konuşan Mourinho, "Nasıl bir Fenerbahçe göreceğiz, bilemiyorum ama takımımdan neyi görmek istediğimi biliyorum. Neye hazırlandığımızı biliyorum. Nasıl hazırlandığınız bir şey, sahada ne olduğu başka bir şeydir. Bunu karpuza benzetebiliriz. Tadının iyi olup olmadığını açınca bilirsiniz. Bu maçta 3 sonuç var ama biz hazırlıklarımızı kazanmak için yaptık" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR GERÇEK POTANSİYELİNDEN UZAK"

Trabzonspor'un durumunu değerlendiren Jose Mourinho, "Kazanmaya ihtiyacı var Trabzonspor'un, istedikleri yerden ve gerçek potansiyellerinden uzaklar. Burada önemli olan konu, nasıl kazanmak isteyecekler? Agresif oyunla mı inisiyatifi verip kontrataklar mı? Duran toplarda güçlüler. Nasıl bir strateji izleyeceklerini göreceğiz. Maçın ilk dakikalarında nasıl oynayacaklarını dikkatlice izleyeceğim" dedi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

He mosmorinyo he.

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