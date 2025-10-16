Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Başkan Sadettin Saran'ın kamp dönemiyle ilgili eleştirilerine kısa ama net bir yanıt verdi.

SARAN'DAN GÜNDEM YARATAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, düzenlediği basın toplantısında takımın geçmiş dönemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu. Saran'ın, özellikle Portekiz kampıyla ilgili yaptığı eleştiriler dikkat çekmişti.

"GÜNDE BİR ANTRENMAN OLACAK İŞ DEĞİL"

Saran, toplantıda yaptığı açıklamada, "Portekiz'de çok kötü bir kamp dönemi yaşanmış. Günde bir antrenman yapılmış. Olacak iş değil" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, dönemin teknik direktörü Jose Mourinho'ya yönelik bir eleştiri olarak yorumlandı.

MOURINHO'DAN KISA AMA NET YANIT

Portekizli teknik adamın bu açıklamalara nasıl bir tepki vereceği merak konusuydu. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Jose Mourinho, Sadettin Saran'ın sözlerine, "Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum" şeklinde yanıt verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, konuyla ilgili başka bir açıklama yapmadı.

GERİ DÖNÜŞ BEKLENMİYOR

Mourinho'nun bu sözleri, Fenerbahçe dönemine tamamen nokta koyduğunun bir göstergesi olarak değerlendirildi. Portekizli teknik adamın, yeni teknik direktörlük planları için Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirdiği iddia ediliyor.