Haberler

Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Mourinho dönemindeki kamp sürecini eleştirirken, Portekizli teknik adam "Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum" diyerek kısa bir yanıt verdi. Mourinho'nun bu açıklaması, sarı-lacivertli kulüple tüm bağlarını kopardığı şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Başkan Sadettin Saran'ın kamp dönemiyle ilgili eleştirilerine kısa ama net bir yanıt verdi.

SARAN'DAN GÜNDEM YARATAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, düzenlediği basın toplantısında takımın geçmiş dönemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu. Saran'ın, özellikle Portekiz kampıyla ilgili yaptığı eleştiriler dikkat çekmişti.

"GÜNDE BİR ANTRENMAN OLACAK İŞ DEĞİL"

Saran, toplantıda yaptığı açıklamada, "Portekiz'de çok kötü bir kamp dönemi yaşanmış. Günde bir antrenman yapılmış. Olacak iş değil" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, dönemin teknik direktörü Jose Mourinho'ya yönelik bir eleştiri olarak yorumlandı.

MOURINHO'DAN KISA AMA NET YANIT

Portekizli teknik adamın bu açıklamalara nasıl bir tepki vereceği merak konusuydu. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Jose Mourinho, Sadettin Saran'ın sözlerine, "Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum" şeklinde yanıt verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, konuyla ilgili başka bir açıklama yapmadı.

GERİ DÖNÜŞ BEKLENMİYOR

Mourinho'nun bu sözleri, Fenerbahçe dönemine tamamen nokta koyduğunun bir göstergesi olarak değerlendirildi. Portekizli teknik adamın, yeni teknik direktörlük planları için Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirdiği iddia ediliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi

Sanık avukatı "Artık taşıyamıyorum" diyerek davadan çekildi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Bizde seninle ilgilenmiyoruz Kurtulduğumuza şükrediyoruz bitik mourınho

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Haber değeri sıfır sıfır sıfır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahası, dünyanın en büyük ikincisi

O şehrimizi şahlandıracak keşif! Dünyanın en büyük ikincisi
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
Dünyayı endişelendiren talimat! Trump gizli operasyon yetkisi verdi

Dünyayı endişelendiren talimat! Trump gizli operasyon yetkisi verdi
Sigara tiryakileri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem başlıyor

Tiryakiler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahası, dünyanın en büyük ikincisi

O şehrimizi şahlandıracak keşif! Dünyanın en büyük ikincisi
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
TFF'den A Milli Takım'a büyük jest! İstememelerine rağmen yaptılar

TFF'den A Milli Takım'a büyük jest! İstememelerine rağmen yaptılar
Aşiret düğününde babanın kızına hediyesi ağızları açık bıraktı

Düğünde babanın kızına hediyesi ağızları açık bıraktı
15 yaşındayken kaybolduğu sanılıyordu! Meğer ailesi 27 yıl boyunca odaya hapsetmiş

15 yaşındayken kayboldu sanılıyordu! Gerçek 27 yıl sonra ortaya çıktı
Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor

Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor
Alman devi gözden çıkardı, Fenerbahçe'ye sürpriz golcü

Saran devrede! Fenerbahçe'ye 22'lik golcü
Davutoğlu'nun konferansı iptal edildi

Davutoğlu'nu küplere bindiren iptal kararı
İmza an meselesi! İşte Fatih Terim'in yeni takımı

Resmi açıklama an meselesi! İşte Terim'in yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.