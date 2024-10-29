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Jose Mourinho "Premier Lig'e dönecek misiniz?" sorusuna bakın ne cevap verdi

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Jose Mourinho, Manchester United maçı sonrası gördüğü kırmızı karta "Sanırım yapabileceğim en iyi şey Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir kulübe gitmek" diyerek tepki göstermişti. İngiliz basınında ses getiren bu haber sonrası Jose Mourinho'ya bu ifadesinin gerçekleşip gerçekleşmeme ihtimali soruldu. Mourinho, Premier Lig'de küme düşme tehlikesi olan bir takıma gitme ihtimaline "Asla gitmeyeceğim" diyerek yanıt verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İngiliz basınına konuştu. Portekizli hoca, geleceğine ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

O SÖZLERİ BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Manchester United maçı sonrası gördüğü kırmızı kartla ilgili olarak, "Sanırım yapabileceğim en iyi şey Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir kulübe gitmek." demişti. İngiliz basınında ses getiren bu haber sonrası Jose Mourinho'ya bu ifadesinin gerçekleşip gerçekleşmeme ihtimali soruldu.

Sky Sports'a konuşan Mourinho, Premier Lig'de küme düşme tehlikesi olan bir takıma gitme ihtimaliyle ilgili olarak, "Asla gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Manchester United Jose Mourinho Fenerbahçe Dünya Spor

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