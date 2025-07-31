Jose Mourinho'dan Florentino Perez'e telefon: Onu bana ver

Jose Mourinho'dan Florentino Perez'e telefon: Onu bana ver
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Real Madrid'de yüksek maaşına karşın istikrar sağlayamayan David Alaba, Jose Mourinho'nun radarına girdi. Mourinho, eski kulübü Real Madrid'in başkanı Florentino Perez ile doğrudan temasa geçerek Alaba'nın transfer şartlarını sorguladı.

2021 yılında Bayern Münih'ten Real Madrid'e bonservissiz transfer olan David Alaba, geçirdiği sakatlıklar nedeniyle beklenen istikrarı yakalayamadı. Takımın en çok kazanan isimlerinden biri olan 33 yaşındaki savunmacı, bu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin radarına girdi.

MOURINHO ARADI

Sarı-lacivertli kulübün teknik direktörü Jose Mourinho'nun inisiyatif alarak, eski kulübü Real Madrid'in başkanı Florentino Perez ile doğrudan temasa geçerek Alaba için şartları sorduğu öne sürüldü. İspanya basınındaki habere göre Mourinho, Avusturyalı futbolcuya Fenerbahçe'de ilk 11 garantisi sunmak istiyor.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Haberde, Jose Mourinho'nun Real Madrid döneminden tanıdığı Perez'i arayarak Alaba transferine yeşil ışık yaktığı belirtildi. Mourinho'nun takım planlamasında Alaba için özel bir rol düşündüğü ve projeyi doğrudan başkana anlattığı kaydedildi.

Jose Mourinho'dan Florentino Perez'e telefon: Onu bana ver

Ancak bu hamlenin önünde önemli bir engel var. Real Madrid ile sözleşmesi 1 yıl daha süren tecrübeli futbolcu, kulüpte kalmaya ve İspanya'da yaşamaya sıcak bakıyor. Alaba, Madrid'deki projeye hâlâ inandığını belirtirken, ayrılığa ise mesafeli duruyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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