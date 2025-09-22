Jose Mourinho'dan Ali Koç cevabı: Seçimi kazanamamasına üzüldüm

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Portekiz Ligi ekibi Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, ligde oynanacak Rio Ave maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

''SEÇİMİ KAZANAMAMASINA ÜZÜLDÜM''

Mourinho, basın toplantısında Ali Koç'un seçimi kazanamamasıyla ilgili soruya cevap vererek, " Fenerbahçe'deki seçim beni ilgilendirmiyor, hiçbir ilgim yok. Ali Koç'un seçimi kazanamamasına üzüldüm. Orada geçirdiğim süre kısa, yoğunluk, empati ve tutku azdı. Orada kalan oyuncular için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum." dedi.

''ROMA'DA VE FENERBAHÇE'DE BUNU YAPAMIYORDUM''

Şampiyonluk için oynamayı özlediğini söyleyen Mourinho, "Eğer sezon sonuna kadar evimde otursaydım, Benfica'da kazandığımdan daha fazla kazanacaktım. Neden mi buraya geldim? Şampiyonluklar için oynamayı özledim. Roma'da ve Fenerbahçe'de bunu yapamıyordum." sözlerini sarf etti.