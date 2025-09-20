Jose Mourinho Benfica ile İlk Maçında Galip Geldi

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçen Teknik Direktör Jose Mourinho, ilk maçında deplasmanda AVS'yi 3-0 mağlup etti.

Portekiz Premier Lig'in 5. haftasında Benfica yeni hocası Jose Mourinho ile deplasmanda AVS ile karşılaştı. 45+3. dakikada Heorhii Sudakov'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Benfica, 59. dakikada Vangelis Pavlidis'in penaltıdan ve 64. dakikada Franjo Ivanovic'in attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 galip tamamladı. Mourinho böylece ilk maçından 3 puanla ayrıldı. - İSTANBUL