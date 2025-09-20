Haberler

Jose Mourinho Benfica ile İlk Maçında Galip Geldi

Jose Mourinho Benfica ile İlk Maçında Galip Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Teknik Direktör Jose Mourinho, takımının deplasmanda AVS'yi 3-0 yenmesiyle ilk maçında 3 puan aldı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçen Teknik Direktör Jose Mourinho, ilk maçında deplasmanda AVS'yi 3-0 mağlup etti.

Portekiz Premier Lig'in 5. haftasında Benfica yeni hocası Jose Mourinho ile deplasmanda AVS ile karşılaştı. 45+3. dakikada Heorhii Sudakov'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Benfica, 59. dakikada Vangelis Pavlidis'in penaltıdan ve 64. dakikada Franjo Ivanovic'in attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 galip tamamladı. Mourinho böylece ilk maçından 3 puanla ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi

Atatürk'e tahammül edemeyen biri daha! Tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Ergene için olay yorum: 14 yıl bastırılmış kadın

Boşanmanın ardından çarpıcı sözler: 14 yıl bastırılmış kadın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.