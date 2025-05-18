Jose Morais: 'Hala Kazanılacak Puanlarımız Var'

Jose Morais: 'Hala Kazanılacak Puanlarımız Var'
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Sipay Bodrum FK'nın teknik direktörü Jose Morais, maç sonrası yaptığı açıklamada, kalan haftalarda mücadeleye devam edeceklerini ve kazanacak puanları hedeflediklerini belirtti. Morais, karşılaşmadaki penaltı kararlarını eleştirerek takımının çabasını vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Sipay Bodrum FK'de teknik direktör Jose Morais, "Önümüzde hala kazanılacak puanlar var. Kazanılacak puanlar olduğu sürece biz mücadelemize, oyuncularımızla savaşımıza devam edeceğiz." dedi.

Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Morais, Trabzonspor'un kaliteli ve zor bir rakip olduğunu bildiklerini ve ona göre maça başladıklarını söyledi.

Takımının karşılaşmaya yüksek enerjiyle başladığını ve önde şanslar oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Morais, kazanılan bir top sonrası skoru bulduklarını dile getirdi.

Trabzonspor lehine verilen penaltı kararını eleştiren Morais, son dakikalarda kendileri lehine verilen penaltının VAR uyarısıyla iptal edilmesine tepki gösterdi.

Golü yedikten sonra reaksiyon gösterdiklerini, ikinci gol için arayışlarda bulunduklarını belirten Morais, şunları kaydetti:

"Önümüzde hala kazanılacak puanlar var. Kazanılacak puanlar olduğu sürece biz mücadelemize, oyuncularımızla savaşımıza devam edeceğiz. Bu hislerle oynamaya devam edeceğiz. Samsun maçında aleyhimize verilen bir penaltı var. Bu maçta da aynı şekilde bir penaltıyla belki de bazılarının isteklerini yerine getirecek şekilde kararlar çıktı. Bu takım, şubat ayından beri büyüyerek yoluna devam eden bir takım. Süper Lig'de kalabilmek için ortaya büyük bir karakter koyuyorlar. Şu ana kadar özellikle bazı maçlarda aldığımızdan daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Şu an 3 puan gerideyiz. Rakibimizin bize göre bir avantajı var. Onlar da tabii hedefleri için mücadele ediyor."

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
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