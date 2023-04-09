Jorge Jesus'un oğlundan skandal hareket! Fenerbahçelileri çıldırttı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo Jesus, sosyal medyada Fenerbahçe hakkında ağır ifadelerin yazıldığı bir yorumu beğendi. Sarı-Lacivertli taraftarlar bu olayla çılgına döndü.

Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan Jorge Jesus hakkında çıkan Brezilya, Arabistan ve Flamengo haberleri bitmek bilmiyor. Portekizli hocanın da net bir kararının olmaması yeni iddialar doğuruyor. Flamengo cephesinin istediği Jorge Jesus, Sevilla maçından sonra Brezilya basınına geri gelebileceğini ima etmişti.

SKANDAL PAYLAŞIM

Yaşananların ardından Jesus'un oğlu Gonçalo Jesus, skandal bir payalşımı beğendi. Goncalo, Fenerbahçe'nin nankör bir kulüp olarak nitelendirildiği ve Flamengo'ya geri dönmesi gerektiği şeklinde yazılan bir paylaşıma beğeni bıraktı.

KOYU TARAFTAR

Koyu bir Flamengo taraftarı olan Gonçalo Ramos, tuttuğu takımın maçlarını formasıyla tribünden takip ediyor.