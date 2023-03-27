Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı için Portekiz'de görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek için Portekiz'de bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Görüşmenin detayları ile ilgili bilgi verilmezken Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues yaptığı açıklamada, "Milli takımın yeni antrenörünü ararken etik davranacağız. Kulübüyle sözleşmesi olan antrenörlere saygı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Adı sık sık Brezilya Milli Takımı ile anılan Jorge Jesus için bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcısının Brezilya hocalığı için görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

LİZBON'DA GÖRÜŞTÜLER

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre, Brezilyalı eski futbolcu Julio Cesar ile Jorge Jesus, Lizbon'da bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmede Brezilya Milli Takımı için Portekizli hocayla görüş alışverişinde bulunuldu.

"SÖZLEŞMESİ OLAN ANTRENÖRLERE SAYGI GÖSTERECEĞİZ"

İddialara ilişkin açıklamada bulunan Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, "Milli takımın yeni antrenörünü ararken etik davranacağız. Kulübüyle sözleşmesi olan antrenörlere saygı göstereceğiz. Bu nedenle doğru görüşmeleri yapabilmek için bekleyecek zamanımız var. Bir sonraki antrenörümüzün adını söylemek zor ama oyuncuların saygısını ve sevgisini kazanan bir antrenöre ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.