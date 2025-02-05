Jorge Jesus'un Al Hilal'i İsmail Kartal'ın Persepolis'ine acımadı

Asya Şampiyonlar Ligi Batı Grubu'nda Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, İsmail Kartal'ın başında olduğu İran temsilcisi Persepolis'i konuk etti.

İLK YARI FİŞİ ÇEKTİLER

Maça hızlı başlayan Jesus'un öğrencileri 10. dakikada Malcom, 25. dakikada Joao Cancelo, 39 ve 45+1. dakikalarda Salem Al Dawsari'nin kaydettiği gollerle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

PENALTIDAN GELEN GOL YETMEDİ

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Al Hilal, 90. dakikada penaltıdan Giorgi Gvelesiani'nin golüne engel olamasa da karşılaşmayı 4-1 kazandı.

SERDAR DURSUN İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Persepolis'te Türk golcü Serdar Dursun, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 73 dakika sahada kaldı. Al Hilal, bu sonuçla 6 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 19 yaptı ve averajla liderliğe yükseldi. Persepolis ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 9. sırada yer aldı.