Jorge Jesus'u çıldırtan olay Ali Koç'un da ağzını açık bıraktı: Hayretler içindeyim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kadın Voleybol Takımı'nın VakıfBank'ı 3-0 yenerek Şampiyonlar Kupası'nı kazanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Rennes maçında Altay'a olan tepkiler ve Jorge Jesus'un bu duruma reaksiyonunu değerlendiren Koç, "Olacak iş değil. Geçen sene ile siyah-beyaz ile fark var. Hayretler içindeyim, çok üzüldüm. Hocamız gerekeni söyledi. Bazı arkadaşlar kendilerini silkelemeli." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın, VakıfBank'ı yenerek Şampiyonlar Kupası'nı kazanmasının ardından sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜZÜLDÜM"

Rennes maçında Altay'ın ıslıklanması sonrası Jorge Jesus'un basın toplantısındaki tepkisini değerlendiren Koç, "Taraftara bir sözüm var, hocamız doğru noktaya parmak bastı. Olacak iş değil. Geçen sene ile siyah-beyaz ile fark var. Hayretler içindeyim, çok üzüldüm. Hocamız gerekeni söyledi. Bazı arkadaşlar kendilerini silkelemeli. Alay ettiler resmen. Tribünlerde oto-kontrol olursa, hocamızın söylediklerinden sonra oto-kontrol olur. Hoca buraya büyük Fenerbahçe için geldi, futbol ülkesi olduğu için geldi. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim dedi. İnşallah böyle bir şey olmaz." dedi.

Ali Koç'un açıklamalarının devamı şöyle:

"BU CAMİA HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR"

"Önümüzdeki günlerin, ayların habercisi diyelim. Dün de müthiş bir zafer EuroLeague'de. 5'te 5. İnşallah devamı gelir. Büyük konuşmak için çok erken. Biz zaten çok büyük konuşan bir ekip değiliz. Ama bu camia her şeyin en iyisini hak ediyor.

"BU SENE FARKLI"

Geçen sezon kaybedilen lig şampiyonluğunun hiçbir mazereti olamaz. Kötü bir anı olarak hafızalarımızda kaldı ama bu sene farklı. Lideriz ama lider olmak şu an hiçbir şey demek değil. Önemli olan sezon sonunda lider olmak. Çalışacağız, kısmetse de olur.

"İNANCIMIZ DAHA DA ARTTI"

Burada bitirmek istiyorduk. Çünkü çok kuvvetli takımlar geliyor Şampiyonlar Ligi'nden. Ama 3-0'dan 3-3'e gelmek, 3 puan etkisi yaptı. İnancımızı daha da arttırdı.