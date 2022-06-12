Jorge Jesus'tan Fenerbahçe paylaşımı! Tüm taraftarlar videodaki aynı detaya dikkat çekti
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde iş başı yaptı. Portekizli hoca sosyal medya hesabından "Yeni iş yerimizde ilk günümüz. Biz hazırız." ifadelerini kullanarak bir video yayınladı. Videoda taraftarların dikkatini çeken en önemli ayrıntı ise Jesus'un talebi doğrultusunda tesislerin duvarlarına Fenerbahçe'nin kazandığı kupaların fotoğraflarının asılması oldu.
Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'de mesaiye başladı. Portekizli hoca sosyal medya hesabından bir video paylaşırken, sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çeken bir ayrıntı oldu.
"BİZ HAZIRIZ"
Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdiği anlara ait görüntüleri paylaşan Jorge Jesus, "Yeni iş yerimizde ilk günümüz. Biz hazırız." ifadelerini kullandı. Portekizli hocanın talebi doğrultusunda tesislerin duvarlarına Fenerbahçe'nin kazandığı kupaların fotoğraflarının asılması sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.
Haberler.com - Spor