Jorge Jesus'tan Fenerbahçe paylaşımı! Tüm taraftarlar videodaki aynı detaya dikkat çekti - Haberler

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'de mesaiye başladı. Portekizli hoca sosyal medya hesabından bir video paylaşırken, sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çeken bir ayrıntı oldu.

"BİZ HAZIRIZ"

Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdiği anlara ait görüntüleri paylaşan Jorge Jesus, "Yeni iş yerimizde ilk günümüz. Biz hazırız." ifadelerini kullandı. Portekizli hocanın talebi doğrultusunda tesislerin duvarlarına Fenerbahçe'nin kazandığı kupaların fotoğraflarının asılması sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.

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